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Хинтба о 2021 годе для РУСДРАМа: был чудовищным
Хинтба о 2021 годе для РУСДРАМа: был чудовищным
В эфире радио Sputnik гендиректор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба подвел итоги 2021 года. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
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Хинтба о 2021 годе: был чудовищным
Хинтба о 2021 годе: был чудовищным
"С точки зрения возможностей для работы год был чудовищным, так как мы работали с середины февраля по середину июля, но за это время мы успели сыграть 110 спектаклей. Мы играли каждый день, и от нашей каждодневной работы ситуация не ухудшалась", – отметил Хинтба в беседе на радио.Гендиректор РУСДРАМа рассказал, как работали актеры в условиях ограничений."Мы репетируем, но репетиция тоже имеет свой предел, можно репетировать месяц, два, три, но, когда нет обмена энергией, актерам не из чего брать творческую энергию, она рассеивается, репетиция становится бесполезной. Надо обратить внимание на нас, мы хорошее для страны дело делаем", – сказал Хинтба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Хинтба о 2021 годе для РУСДРАМа: был чудовищным

11:00 05.01.2022
Радио
Хинтба о 2021 годе: был чудовищным
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В эфире радио Sputnik гендиректор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба подвел итоги 2021 года.
"С точки зрения возможностей для работы год был чудовищным, так как мы работали с середины февраля по середину июля, но за это время мы успели сыграть 110 спектаклей. Мы играли каждый день, и от нашей каждодневной работы ситуация не ухудшалась", – отметил Хинтба в беседе на радио.
Гендиректор РУСДРАМа рассказал, как работали актеры в условиях ограничений.
"Мы репетируем, но репетиция тоже имеет свой предел, можно репетировать месяц, два, три, но, когда нет обмена энергией, актерам не из чего брать творческую энергию, она рассеивается, репетиция становится бесполезной. Надо обратить внимание на нас, мы хорошее для страны дело делаем", – сказал Хинтба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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