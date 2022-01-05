https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/politsiya-primenila-svetoshumovye-granaty-protiv-mitinguyuschikh-v-alma-ate-1037028942.html

Полиция применила светошумовые гранаты против митингующих в Алма-Ате

Полиция применила светошумовые гранаты против митингующих в Алма-Ате

В Казахстане проходят акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T12:41+0300

2022-01-05T12:41+0300

2022-01-05T12:41+0300

в мире

видео

казахстан

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/05/1037028392_0:10:971:556_1920x0_80_0_0_37aed49145bce701fabe2ca6fe9db0c5.png

Протесты начались в первые дни нового года, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения цен на газ. Во вторник 4 января акции протеста перекинулись и на Алма-Ату. Сообщалось, что демонстранты вступили в стычки с полицией, избивали силовиков и отбирали у них щиты и каски. Полицейские применили спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.Подробнее о ситуации в Алма-Ате смотрите в видео корреспондента Sputnik.

казахстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, казахстан, мультимедиа, видео