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Полиция применила светошумовые гранаты против митингующих в Алма-Ате
Полиция применила светошумовые гранаты против митингующих в Алма-Ате
В Казахстане проходят акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T12:41+0300
2022-01-05T12:41+0300
2022-01-05T12:41+0300
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Протесты начались в первые дни нового года, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения цен на газ. Во вторник 4 января акции протеста перекинулись и на Алма-Ату. Сообщалось, что демонстранты вступили в стычки с полицией, избивали силовиков и отбирали у них щиты и каски. Полицейские применили спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.Подробнее о ситуации в Алма-Ате смотрите в видео корреспондента Sputnik.
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в мире, видео, казахстан, мультимедиа, видео
Полиция применила светошумовые гранаты против митингующих в Алма-Ате
В Казахстане проходят акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ.
Протесты начались в первые дни нового года, когда жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения цен на газ. Во вторник 4 января акции протеста перекинулись и на Алма-Ату.
Сообщалось, что демонстранты вступили в стычки с полицией, избивали силовиков и отбирали у них щиты и каски. Полицейские применили спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.
Подробнее о ситуации в Алма-Ате смотрите в видео корреспондента Sputnik.