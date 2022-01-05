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Протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате ворвались в здание мэрии
Протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате ворвались в здание мэрии
С первых дней 2022 года в нескольких городах Казахстана начались акции протеста против двукратного повышения цен на сжиженный газ. 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T12:17+0300
2022-01-05T12:17+0300
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СУУМ, 5 янв - Sputnik. Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии, сообщает РИА Новости.Над зданием поднимается черный дым, слышны выстрелы, передает корреспондент агентства с места события.Власти ввели в Алма-Ате режим ЧП: до 19 января действует комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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в мире, новости, казахстан
Протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате ворвались в здание мэрии
12:17 05.01.2022 (обновлено: 12:43 05.01.2022)
С первых дней 2022 года в нескольких городах Казахстана начались акции протеста против двукратного повышения цен на сжиженный газ.
СУУМ, 5 янв - Sputnik.
Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии, сообщает РИА Новости
.
Над зданием поднимается черный дым, слышны выстрелы, передает корреспондент агентства с места события.
"Демонстранты пытаются прорваться к мэрии, вступают с полицией в стычки, избивают силовиков и отбирают у них щиты и каски. Полицейские применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты", - говорится в сообщении.
Власти ввели в Алма-Ате режим ЧП: до 19 января действует комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.
Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Кроме того, он поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.