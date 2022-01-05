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Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"
Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T18:44+0300
2022-01-05T18:44+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, цитирует РИА Новости заявление доктора медицинских наук Сергея Токарева Ura.ru.“Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - прим.) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", - пояснил специалист.Омикрон-штамм COVID-19 впервые был обнаружен в начале ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19
Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"
18:44 05.01.2022 (обновлено: 18:54 05.01.2022) СУХУМ, 5 янв - Sputnik.
При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, цитирует РИА Новости
заявление доктора медицинских наук Сергея Токарева Ura.ru.
“Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - прим.) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", - пояснил специалист.
Омикрон-штамм COVID-19 впервые был обнаружен в начале ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.