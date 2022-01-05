https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/uchenyy-nazval-sistemu-organizma-bolshe-vsego-stradayuschuyu-iz-za-omikrona-1037034079.html

Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"

Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T18:44+0300

2022-01-05T18:44+0300

2022-01-05T18:54+0300

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, цитирует РИА Новости заявление доктора медицинских наук Сергея Токарева Ura.ru.“Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - прим.) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", - пояснил специалист.Омикрон-штамм COVID-19 впервые был обнаружен в начале ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19