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https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/uchenyy-nazval-sistemu-organizma-bolshe-vsego-stradayuschuyu-iz-za-omikrona-1037034079.html
Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"
Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T18:44+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, цитирует РИА Новости заявление доктора медицинских наук Сергея Токарева Ura.ru.“Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - прим.) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", - пояснил специалист.Омикрон-штамм COVID-19 впервые был обнаружен в начале ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.
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в мире, новости, мировая пандемия коронавируса covid-19

Ученый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"

18:44 05.01.2022 (обновлено: 18:54 05.01.2022)
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. При поражении организма омикрон-штаммом коронавируса больше всего страдает иммунная система, поскольку часть ее клеток утрачивает эффективность, цитирует РИА Новости заявление доктора медицинских наук Сергея Токарева Ura.ru.
“Омикрон" подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - прим.) и при этом заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", - пояснил специалист.
Омикрон-штамм COVID-19 впервые был обнаружен в начале ноября 2021 года в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости.
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