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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/v-abkhazii-vyyavili-84-sluchaya-koronavirusa-za-sutki-1037036851.html
В Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки
В Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки
СУХУМ, 5 янв - sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 435 человек за минувшие сутки в Абхазии, положительный тест получили 84 из них... 05.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-05T23:55+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 5 янв - sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 435 человек за минувшие сутки в Абхазии, положительный тест получили 84 из них, сообщает Оперштаб. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 63 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь пациентов, состояние здоровья двоих тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 38150. Выздоровели 30723 человека, скончался 561.
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В Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки

23:55 05.01.2022 (обновлено: 23:59 05.01.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ Москве пациентам с ОРВИ начали делать экспресс-тесты на COVID-19
В Москве пациентам с ОРВИ начали делать экспресс-тесты на COVID-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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СУХУМ, 5 янв - sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 435 человек за минувшие сутки в Абхазии, положительный тест получили 84 из них, сообщает Оперштаб.
© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии
COVID - 19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.01.2022
COVID - 19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 63 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь пациентов, состояние здоровья двоих тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 38150. Выздоровели 30723 человека, скончался 561.
В Абхазии
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