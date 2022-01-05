https://sputnik-abkhazia.ru/20220105/v-abkhazii-vyyavili-84-sluchaya-koronavirusa-za-sutki-1037036851.html

В Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки

В Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки

СУХУМ, 5 янв - sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 435 человек за минувшие сутки в Абхазии, положительный тест получили 84 из них... 05.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-05T23:55+0300

2022-01-05T23:55+0300

2022-01-05T23:59+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/09/1033384953_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3193ed9bd3882891d2e7fceb5b24a039.jpg

СУХУМ, 5 янв - sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 435 человек за минувшие сутки в Абхазии, положительный тест получили 84 из них, сообщает Оперштаб. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 63 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - восемь пациентов, состояние здоровья двоих тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 38150. Выздоровели 30723 человека, скончался 561.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости