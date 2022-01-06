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Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Один из самых важных праздников в христианстве Рождество Христово отмечается в ночь с 6 на 7 января по григорианскому календарю. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T23:06+0300
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аслан бжания
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.Президент добавил, что "пандемия COVID-19, с которой по-прежнему борется весь мир, показала насколько важны взаимопомощь и поддержка, единство". "Светлый праздник Рождества Христова дарит нам надежду на добрые перемены, вдохновляет на новые свершения. Желаю всем гражданам Абхазии, празднующим Рождество Христово, семейного уюта, исполнения желаний. Қьырса алҧха шәымазааит!", - добавил глава государства. В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово.Рождество в Абхазии - праздничный нерабочий день.
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общество, рождество, аслан бжания, религия

Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

23:06 06.01.2022
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
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Один из самых важных праздников в христианстве Рождество Христово отмечается в ночь с 6 на 7 января по григорианскому календарю.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.
"Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Это великое событие, наполняющее наши сердца благодатью, искренней верой и радостью. Рождественские дни укрепляют наш дух, напоминают нам о важнейших ценностях – милосердии, заботе, любви", - говорится в поздравлении.
Президент добавил, что "пандемия COVID-19, с которой по-прежнему борется весь мир, показала насколько важны взаимопомощь и поддержка, единство".
"Светлый праздник Рождества Христова дарит нам надежду на добрые перемены, вдохновляет на новые свершения. Желаю всем гражданам Абхазии, празднующим Рождество Христово, семейного уюта, исполнения желаний. Қьырса алҧха шәымазааит!", - добавил глава государства.
В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово.
Рождество в Абхазии - праздничный нерабочий день.
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