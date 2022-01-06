https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/bzhaniya-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-s-rozhdestvom-khristovym-1037048237.html

Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Один из самых важных праздников в христианстве Рождество Христово отмечается в ночь с 6 на 7 января по григорианскому календарю. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T23:06+0300

2022-01-06T23:06+0300

2022-01-06T23:06+0300

в абхазии

общество

рождество

аслан бжания

религия

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба главы государства.Президент добавил, что "пандемия COVID-19, с которой по-прежнему борется весь мир, показала насколько важны взаимопомощь и поддержка, единство". "Светлый праздник Рождества Христова дарит нам надежду на добрые перемены, вдохновляет на новые свершения. Желаю всем гражданам Абхазии, празднующим Рождество Христово, семейного уюта, исполнения желаний. Қьырса алҧха шәымазааит!", - добавил глава государства. В ночь с 6 на 7 января православные христиане отмечают Рождество Христово.Рождество в Абхазии - праздничный нерабочий день.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, рождество, аслан бжания, религия