https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/energetiki-pristupili-k-remontu-na-vl-myku-1037038814.html
Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
Часть Очамчырского района остается без подачи электричества с вечера 5 января. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T11:14+0300
2022-01-06T11:14+0300
2022-01-06T11:14+0300
в абхазии
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проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Восстановительные работы на высоковольтной линии "Мыку" начались с наступлением светлого времени суток и продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Вечером 5 января из строя вышла ВЛ-35 кВ "Мыку", без света осталась часть Очамчырского района - подстанции "Мыку" и "Куачара".
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчырский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
Часть Очамчырского района остается без подачи электричества с вечера 5 января.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Восстановительные работы на высоковольтной линии "Мыку" начались с наступлением светлого времени суток и продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Вечером 5 января из строя вышла ВЛ-35 кВ "Мыку", без света осталась часть Очамчырского района - подстанции "Мыку" и "Куачара".