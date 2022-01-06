https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/energetiki-pristupili-k-remontu-na-vl-myku-1037038814.html

Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"

Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"

Часть Очамчырского района остается без подачи электричества с вечера 5 января. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T11:14+0300

2022-01-06T11:14+0300

2022-01-06T11:14+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Восстановительные работы на высоковольтной линии "Мыку" начались с наступлением светлого времени суток и продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Вечером 5 января из строя вышла ВЛ-35 кВ "Мыку", без света осталась часть Очамчырского района - подстанции "Мыку" и "Куачара".

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

очамчырский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии