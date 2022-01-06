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https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/energetiki-pristupili-k-remontu-na-vl-myku-1037038814.html
Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
Часть Очамчырского района остается без подачи электричества с вечера 5 января. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T11:14+0300
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в абхазии
очамчырский район
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Восстановительные работы на высоковольтной линии "Мыку" начались с наступлением светлого времени суток и продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Вечером 5 января из строя вышла ВЛ-35 кВ "Мыку", без света осталась часть Очамчырского района - подстанции "Мыку" и "Куачара".
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очамчырский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии

Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"

11:14 06.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук ВЛ Тамыш
ВЛ Тамыш - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Часть Очамчырского района остается без подачи электричества с вечера 5 января.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Восстановительные работы на высоковольтной линии "Мыку" начались с наступлением светлого времени суток и продолжаются до сих пор, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Вечером 5 января из строя вышла ВЛ-35 кВ "Мыку", без света осталась часть Очамчырского района - подстанции "Мыку" и "Куачара".
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