https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/energosnabzhenie-v-ochamchyrskom-rayone-vosstanovleno-1037039470.html
Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
Восстановительные работы на высоковольтной линии "Мыку" начались с наступлением светлого времени суток. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T11:53+0300
2022-01-06T11:53+0300
2022-01-06T11:53+0300
в абхазии
очамчырский район
абхазия
проблемы энергетической отрасли в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756251_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4925415927d237fb05a3c2d2e13776d5.jpg
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Авария на ВЛ-35 кВ "Мыку" ликвидирована, энергосбережение в части Очамчырского района восстановлено в полном объеме, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Вечером 5 января из строя вышла ВЛ-35 кВ "Мыку", без света осталась часть Очамчырского района - подстанции "Мыку" и "Куачара".
очамчырский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756251_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_530e5a81b5276a0bfd80423a5b62faed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очамчырский район, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
Восстановительные работы на высоковольтной линии "Мыку" начались с наступлением светлого времени суток.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik
. Авария на ВЛ-35 кВ "Мыку" ликвидирована, энергосбережение в части Очамчырского района восстановлено в полном объеме, сообщает
пресс-служба "Черноморэнерго".
Вечером 5 января из строя вышла ВЛ-35 кВ "Мыку", без света осталась часть Очамчырского района - подстанции "Мыку" и "Куачара".