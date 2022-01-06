https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/gasparyan-situatsiyu-v-kazakhstane-raskachivayut-inostrannye-spetssluzhby-1037039352.html

Эксперт рассказал, кто раскачивает ситуацию в Казахстане

Эксперт рассказал, кто раскачивает ситуацию в Казахстане

Ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы, а происходящее в стране координируют те же медиа, которые работали во время протестов в Минске. Таким... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T11:40+0300

2022-01-06T11:40+0300

2022-01-06T12:33+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037039325_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82f4b7972b987a230503ed8e195106a0.jpg

Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы

По словам эксперта, в происходящем в Казахстане задействованы зарубежные медиаресурсы, которые ранее участвовали и координировали протесты в Беларуси. Теперь они сосредоточились на работе по казахстанской повестке."Все эти медиа находятся под внешним управлением зарубежных спецслужб", - отметил Гаспарян на youtube-канале Sputnik.Годом ранее, по его словам, США выделили более 1,5 миллиона долларов на поддержку "прав и свобод" граждан Казахстана, большинство этих денег осели в руках оппозиции, заявил он.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио