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Эксперт рассказал, кто раскачивает ситуацию в Казахстане
Эксперт рассказал, кто раскачивает ситуацию в Казахстане
Ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы, а происходящее в стране координируют те же медиа, которые работали во время протестов в Минске. Таким... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T11:40+0300
2022-01-06T11:40+0300
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Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы
Гаспарян: ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы
По словам эксперта, в происходящем в Казахстане задействованы зарубежные медиаресурсы, которые ранее участвовали и координировали протесты в Беларуси. Теперь они сосредоточились на работе по казахстанской повестке."Все эти медиа находятся под внешним управлением зарубежных спецслужб", - отметил Гаспарян на youtube-канале Sputnik.Годом ранее, по его словам, США выделили более 1,5 миллиона долларов на поддержку "прав и свобод" граждан Казахстана, большинство этих денег осели в руках оппозиции, заявил он.
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Эксперт рассказал, кто раскачивает ситуацию в Казахстане
11:40 06.01.2022 (обновлено: 12:33 06.01.2022)
Ситуацию в Казахстане раскачивают иностранные спецслужбы, а происходящее в стране координируют те же медиа, которые работали во время протестов в Минске. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог и историк Армен Гаспарян.
По словам эксперта, в происходящем в Казахстане задействованы зарубежные медиаресурсы, которые ранее участвовали и координировали протесты в Беларуси. Теперь они сосредоточились на работе по казахстанской повестке.
"Все эти медиа находятся под внешним управлением зарубежных спецслужб", - отметил Гаспарян на youtube-канале Sputnik
.
Годом ранее, по его словам, США выделили более 1,5 миллиона долларов на поддержку "прав и свобод" граждан Казахстана, большинство этих денег осели в руках оппозиции, заявил он.