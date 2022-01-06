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Кедми: идея вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдовы будет похоронена
Кедми: идея вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдовы будет похоронена
Москва рассматривает различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Об этом заявил Владимир Путин. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T15:30+0300
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Кремль неоднократно требовал от альянса гарантий безопасности. Но навстречу так никто и не пошел. Мы связались с Яковом Кедми, бывшим руководителем одной из израильских спецслужб, и спросили, возможен ли конструктивный диалог с Западом. А еще поинтересовались у него, как в 2022 году будут развиваться отношения России и США. "Они улучшатся, если НАТО выполнит требования, которые предъявила Москва", — считает Кедми. В частности, уберет свои войска от российских границ.О диалоге Путина и Байдена, идее присоединения к НАТО Украины, Грузии и Молдовы, а также о ситуации в Афганистане и Карабахе рассказал эксперт нашей ведущей Маше Крузе. Подводим итоги ушедшего года и обсуждаем перспективы 2022-го.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/andrey-rudenko-vstuplenie-gruzii-v-nato--krasnaya-liniya-dlya-rossii-1036965619.html
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политика, видео, россия, нато, мультимедиа, грузия

Кедми: идея вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдовы будет похоронена

15:30 06.01.2022
© Видео / Sputnik
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Москва рассматривает различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. Об этом заявил Владимир Путин.
Кремль неоднократно требовал от альянса гарантий безопасности. Но навстречу так никто и не пошел. Мы связались с Яковом Кедми, бывшим руководителем одной из израильских спецслужб, и спросили, возможен ли конструктивный диалог с Западом. А еще поинтересовались у него, как в 2022 году будут развиваться отношения России и США.
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"Они улучшатся, если НАТО выполнит требования, которые предъявила Москва", — считает Кедми. В частности, уберет свои войска от российских границ.
О диалоге Путина и Байдена, идее присоединения к НАТО Украины, Грузии и Молдовы, а также о ситуации в Афганистане и Карабахе рассказал эксперт нашей ведущей Маше Крузе. Подводим итоги ушедшего года и обсуждаем перспективы 2022-го.
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