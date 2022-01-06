https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/koshkin-o-veroyatnosti-vkhozhdeniya-gruzii-i-ukrainy-v-nato-1037027715.html

Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО

Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО

Москва потребовала, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T18:00+0300

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Кошкин Кошкин

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО отзыва решения о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс.По его словам, всю деятельность альянса "надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО".Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление российского дипломата и рассказал, почему в ближайшем будущем Украину и Грузию не примут в альянс.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии не расширения альянса на территорию Украины, сообщает РИА Новости.

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