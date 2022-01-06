Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/koshkin-o-veroyatnosti-vkhozhdeniya-gruzii-i-ukrainy-v-nato-1037027715.html
Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО
Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО
Москва потребовала, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T18:00+0300
2022-01-06T18:00+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/05/1037027616_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_516a2cd4f548e2875ae13bf22608b06c.jpg
Кошкин
Кошкин
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО отзыва решения о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс.По его словам, всю деятельность альянса "надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО".Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление российского дипломата и рассказал, почему в ближайшем будущем Украину и Грузию не примут в альянс.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии не расширения альянса на территорию Украины, сообщает РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/05/1037027616_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_fa1ca5e8482aa406fadaed39d7e494a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, аудио

Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО

18:00 06.01.2022
Радио
Кошкин
Подписаться на
Москва потребовала, чтобы НАТО официально отозвала принятое в 2008 году решение о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва требует от НАТО отзыва решения о том, что Украина и Грузия когда-нибудь смогут вступить в альянс.
По его словам, всю деятельность альянса "надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия-НАТО".
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление российского дипломата и рассказал, почему в ближайшем будущем Украину и Грузию не примут в альянс.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии не расширения альянса на территорию Украины, сообщает РИА Новости.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:00Кошкин о вероятности вхождения Грузии и Украины в НАТО
17:10Жители поселка Цандрыпш потребовали решить вопрос с дополнительным трансформатором
16:45Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около $92 млн
16:00Константин Затулин о протестах в Казахстане и позиции Запада: похмелье после битвы
15:30Кедми: идея вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдовы будет похоронена
14:50МИД России назвал события в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны
14:47Казахстанские СМИ сообщили о нападениях на врачей
13:50ОДКБ подтвердила участие белорусских миротворцев в Казахстане
13:33Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения
13:00Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане
12:21Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
11:53Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
11:14Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
10:43ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан
10:25Эксперт посоветовал, во что инвестировать в 2022 году
09:35Рождественский сочельник отмечают православные христиане: символы и традиции
08:45ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы: что происходит в Нурсултане
ВчераВ Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки
ВчераПрезидент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
ВчераСотрудники силовых структур погибли в Казахстане во время беспорядков