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Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане
Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане
Эксклюзивные кадры беспорядков и последствия погромов в Актобе, Костанае и Кызылорде, а также уникальные кадры спецоперации в Алматы- правоохранители зачищают... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T20:18+0300
2022-01-06T20:18+0300
2022-01-06T20:18+0300
видео
казахстан
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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.
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видео, казахстан, митинги, мультимедиа, видео
Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане
Эксклюзивные кадры беспорядков и последствия погромов в Актобе, Костанае и Кызылорде, а также уникальные кадры спецоперации в Алматы- правоохранители зачищают улицы и задерживают участников беспорядков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.