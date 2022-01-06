https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/nasilie-i-agoniya-kak-prokhodyat-protesty-v-kazakhstane-1037046621.html

Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане

Насилие и агония: как проходят протесты в Казахстане

Эксклюзивные кадры беспорядков и последствия погромов в Актобе, Костанае и Кызылорде, а также уникальные кадры спецоперации в Алматы- правоохранители зачищают... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

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Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.

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