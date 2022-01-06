https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/odkb-napravit-v-kazakhstan-mirotvorcheskie-sily-chto-proiskhodit-v-nursultane--1037037441.html

ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы: что происходит в Нурсултане

ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы: что происходит в Нурсултане

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T08:45+0300

2022-01-06T08:45+0300

2022-01-06T09:24+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте Организации Договора о коллективной безопасности. В Секретариате организации подтвердили получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность после контртеррористской операции и сбоев в работе интернетаУтром 6 января Sputnik Казахстан сообщил, что на площади Республики в городе Алма-Ата началась перестрелка. На площади было около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь.Они окружили по периметру около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, многие из которых находились на площади с огнестрельным оружием. Завязалась перестрелка.В настоящее время, по сообщениям Sputnik Казахстан, военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алма-Ате.Полиция Алма-Аты сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства, десятки нападавших ликвидированы.

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политика, в мире, казахстан, митинги