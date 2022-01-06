https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/samolety-s-mirotvortsami-odkb-vyletayut-na-pomosch-kazakhstanu-video-1037039908.html
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T12:21+0300
2022-01-06T12:21+0300
2022-01-06T12:21+0300
политика
видео
казахстан
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037039079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15bef89691212fb5415e7d1aaba0a162.jpg
В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров. Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037039079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9f0a5fbbbcc267d65d65de4b0b1355fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, видео, казахстан, мультимедиа, видео
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач.
В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России.
Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.
Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.