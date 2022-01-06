Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/samolety-s-mirotvortsami-odkb-vyletayut-na-pomosch-kazakhstanu-video-1037039908.html
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T12:21+0300
2022-01-06T12:21+0300
политика
видео
казахстан
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037039079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15bef89691212fb5415e7d1aaba0a162.jpg
В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров. Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/06/1037039079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9f0a5fbbbcc267d65d65de4b0b1355fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, видео, казахстан, мультимедиа, видео

Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео

12:21 06.01.2022
© Видео / Секретариат ОДКБ
Подписаться на
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач.
В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России.
Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров.
Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Курс биткоина опустился до месячного минимума на фоне событий в Казахстане
12:21Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео
11:53Энергоснабжение в Очамчырском районе восстановлено
11:40Эксперт рассказал, кто раскачивает ситуацию в Казахстане
11:14Энергетики приступили к ремонтным работам на ВЛ "Мыку"
10:43ОДКБ начала переброску миротворцев в Казахстан
10:25Эксперт посоветовал, во что инвестировать в 2022 году
09:35Рождественский сочельник отмечают православные христиане: символы и традиции
08:45ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы: что происходит в Нурсултане
ВчераВ Абхазии выявили 84 случая коронавируса за сутки
ВчераПрезидент Казахстана обратился за помощью к партнерам по ОДКБ
ВчераСотрудники силовых структур погибли в Казахстане во время беспорядков
ВчераЧасть Очамчырского района осталась без света
ВчераАмбассадоры педагогики: как работает зимняя школа для учителей Абхазии
ВчераРежим чрезвычайного положения введен на всей территории Казахстана
ВчераАэропорт крупнейшего города Казахстана приостановил работу
ВчераУченый назвал систему организма, больше всего страдающую из-за "омикрона"
ВчераБыло – не было: чего не произошло в 2021 году
ВчераПрезидент Казахстана выступил с обращением к нации
ВчераБез поражений не бывает победы: январское наступление 1993 года