https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/samolety-s-mirotvortsami-odkb-vyletayut-na-pomosch-kazakhstanu-video-1037039908.html

Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео

Самолеты с миротворцами ОДКБ вылетают на помощь Казахстану: видео

Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности прибыли в Казахстан для выполнения задач. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T12:21+0300

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В их состав вошли миротворцы из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента осуществляется самолетами ВКС России. Основная задача Коллективных миротворческих сил ОДКБ - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана от мародеров. Миротворцы пробудут в стране до нормализации обстановки. Ранее к ОДКБ обратился президент Казахстана Касым Токаев.

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политика, видео, казахстан, мультимедиа, видео