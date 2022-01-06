https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/turbaza-akhba-o-kratkosrochnykh-turakh-v-abkhaziyu-zimoy--1037028849.html

Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию зимой

Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию зимой

О краткосрочных турах в Абхазию в межсезонье, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в сфере туризма Астамыр Ахба. 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T13:27+0300

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радио

турбаза

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Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию

Астамыр Ахба поделился своим мнением о том, что необходимо делать для того, чтобы привлечь как можно больше туристов в Абхазию не только в высокий, но и в низкий сезон, который протекает в настоящее время. Ахба отметил, что новогодние туры в Абхазию набирают обороты. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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