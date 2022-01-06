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Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию зимой
Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию зимой
О краткосрочных турах в Абхазию в межсезонье, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в сфере туризма Астамыр Ахба. 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T13:27+0300
2022-01-06T13:27+0300
2022-01-06T17:32+0300
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Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию
Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию
Астамыр Ахба поделился своим мнением о том, что необходимо делать для того, чтобы привлечь как можно больше туристов в Абхазию не только в высокий, но и в низкий сезон, который протекает в настоящее время. Ахба отметил, что новогодние туры в Абхазию набирают обороты. Подробности слушайте в аудиофайле.
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турбаза, аудио
Турбаза: Ахба о краткосрочных турах в Абхазию зимой
13:27 06.01.2022 (обновлено: 17:32 06.01.2022)
О краткосрочных турах в Абхазию в межсезонье, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в сфере туризма Астамыр Ахба.
Астамыр Ахба поделился своим мнением о том, что необходимо делать для того, чтобы привлечь как можно больше туристов в Абхазию не только в высокий, но и в низкий сезон, который протекает в настоящее время.
Ахба отметил, что новогодние туры в Абхазию набирают обороты.
Подробности слушайте в аудиофайле.