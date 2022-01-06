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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-abkhazii-zafiksirovano-77-novykh-sluchaev-covid-19-1037048071.html
В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19
В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38227 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30903... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T23:01+0300
2022-01-06T23:03+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 77 человек из 382 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 18, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19

В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19

23:01 06.01.2022 (обновлено: 23:03 06.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Медицина
Медицина - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38227 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30903 человека.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 77 человек из 382 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 06.01.2022
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 18, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.
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