https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-abkhazii-zafiksirovano-77-novykh-sluchaev-covid-19-1037048071.html

В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19

В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38227 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30903... 06.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-06T23:01+0300

2022-01-06T23:01+0300

2022-01-06T23:03+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

медицина

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 77 человек из 382 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 18, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19