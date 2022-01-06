https://sputnik-abkhazia.ru/20220106/v-abkhazii-zafiksirovano-77-novykh-sluchaev-covid-19-1037048071.html
В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19
В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38227 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30903... 06.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-06T23:01+0300
2022-01-06T23:01+0300
2022-01-06T23:03+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
абхазия
медицина
мировая пандемия коронавируса covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/68/1025636869_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9722e634efa85fef9d4af80f90ca6d69.jpg
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 77 человек из 382 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 18, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102563/68/1025636869_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4851088ee1558692d0cd91edbdccc39c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
В Абхазии зафиксировано 77 новых случаев COVID-19
23:01 06.01.2022 (обновлено: 23:03 06.01.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38227 человек. Зарегистрирован 561 летальный случай. Выздоровели 30903 человека.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 77 человек из 382 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ – 18, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов.