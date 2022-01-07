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Богослов: очень важно встретить Рождество с покаянием, а не с пирогами
Богослов: очень важно встретить Рождество с покаянием, а не с пирогами
О главных правилах празднования Рождества Христова рассуждает известный российский богослов, почетный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
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Осипов
Осипов
Православные верующие в ночь на 7 января встретили один из главных праздников христианского календаря – Рождество. Атмосфера этого праздника – это уважение и мудрость по отношению друг к другу, время, когда стоит забыть любые разногласия и дать место радости, говорят священнослужители.Рождество принято поводить в кругу самых близких родных людей. Для верующего человека главная традиция Рождества — это поход в храм на службу. Кроме того, в Рождество заканчивается строгий 40-дневный пост, предшествовавший светлому празднику. Однако изобилие угощений на рождественском столе – это не самое главное в праздновании, напоминает богослов."Рождество Христово важно встречать не с пирогами, а нам надо хоть немножечко подумать о том, что сделать, чтобы хотя бы отчасти припасть к стопам новорожденного младенца Иисуса Христа, чтобы хоть насколько освятиться душой. Как это можно сделать – обязательно и очень важно встретить Рождество с покаянием и насколько возможно, с обещанием богу постараться не делать того дурного, что я делал. И тогда, я думаю, мы сможем пережить праздник Рождества Христова совсем иначе, чем это обычно происходит - был пост, теперь ура, не пост. Нет, прежде всего, с покаянием. Этого я желаю и себе, и всем вам", - отметил Осипов.
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Богослов: очень важно встретить Рождество с покаянием, а не с пирогами

14:31 07.01.2022
Радио
Осипов
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О главных правилах празднования Рождества Христова рассуждает известный российский богослов, почетный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.
Православные верующие в ночь на 7 января встретили один из главных праздников христианского календаря – Рождество. Атмосфера этого праздника – это уважение и мудрость по отношению друг к другу, время, когда стоит забыть любые разногласия и дать место радости, говорят священнослужители.
Рождество принято поводить в кругу самых близких родных людей. Для верующего человека главная традиция Рождества — это поход в храм на службу. Кроме того, в Рождество заканчивается строгий 40-дневный пост, предшествовавший светлому празднику. Однако изобилие угощений на рождественском столе – это не самое главное в праздновании, напоминает богослов.
"Рождество Христово важно встречать не с пирогами, а нам надо хоть немножечко подумать о том, что сделать, чтобы хотя бы отчасти припасть к стопам новорожденного младенца Иисуса Христа, чтобы хоть насколько освятиться душой. Как это можно сделать – обязательно и очень важно встретить Рождество с покаянием и насколько возможно, с обещанием богу постараться не делать того дурного, что я делал. И тогда, я думаю, мы сможем пережить праздник Рождества Христова совсем иначе, чем это обычно происходит - был пост, теперь ура, не пост. Нет, прежде всего, с покаянием. Этого я желаю и себе, и всем вам", - отметил Осипов.
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