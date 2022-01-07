https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/kosachev-mirotvorcheskaya-missiya-odkb-v-kazakhstane-usilit-avtoritet-organizatsii-1037050756.html

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T12:52+0300

2022-01-07T12:52+0300

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По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства. Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.

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