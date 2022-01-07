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Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации
Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
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По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства. Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.
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политика, видео, одкб, казахстан, мультимедиа, видео

Косачев: миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане усилит авторитет организации

12:52 07.01.2022
© Видео / Sputnik
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Заместитель Председателя Совета Федерации России Константин Косачев оценил действия властей Казахстана во время протестов.
По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.
Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Об этом смотрите в эксклюзивном интервью.
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