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Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан
Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан
Самолеты ВКС России доставили в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
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Всего в стране будут присутствовать коалиционные силы, состоящие примерно из 3 тысяч человек.В ОДКБ отметили, что численность миротворцев может быть увеличена. В организации также уточнили, что миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.
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видео, одкб, казахстан, мультимедиа, видео

Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан

19:15 07.01.2022 (обновлено: 19:19 07.01.2022)
© Видео / Министерство обороны России, @new_militarycolumnist
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Самолеты ВКС России доставили в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.
Всего в стране будут присутствовать коалиционные силы, состоящие примерно из 3 тысяч человек.
В ОДКБ отметили, что численность миротворцев может быть увеличена.
В организации также уточнили, что миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.
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