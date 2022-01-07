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МВД Абхазии пресекло крупный сбыт наркотиков в Гале
МВД Абхазии пресекло крупный сбыт наркотиков в Гале
Сотрудники милиции изъяли готовую к сбыту партию метадона общим весом свыше 8 грамм. 07.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено в отношении Мурмана Лемонджава и Темура Зухба. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Сотрудники угрозыска МВД и Галского отдела милиции задержали Темура Зухба, у которого обнаружили шесть пакетов с сильнодействующим наркотиком метадоном. Со слов Зухба, партию наркотика общим весом свыше 8 грамм изначально приобрел житель Гала Мурман Лемонджава для последующей перепродажи. Лемонджава передал Зухба 4 грамма наркотиков за 150 тысяч рублей для сбыта, оставшуюся часть он также планировал перепродать и спрятал у себя дома. Вся партия была изъята сотрудниками милиции. Судом Галского района в отношении обвиняемых избрана мера пресечения - арест сроком на два месяца.
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мвд абхазии, наркотики, преступления, галский район

МВД Абхазии пресекло крупный сбыт наркотиков в Гале

10:07 07.01.2022
© Sputnik / Леон Адлейба Патрульные машины МВД Абхазии
Патрульные машины МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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Сотрудники милиции изъяли готовую к сбыту партию метадона общим весом свыше 8 грамм.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере возбуждено в отношении Мурмана Лемонджава и Темура Зухба. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Сотрудники угрозыска МВД и Галского отдела милиции задержали Темура Зухба, у которого обнаружили шесть пакетов с сильнодействующим наркотиком метадоном.
Со слов Зухба, партию наркотика общим весом свыше 8 грамм изначально приобрел житель Гала Мурман Лемонджава для последующей перепродажи.
Как отмечает пресс-служба ведомства, Лемонджава известен в криминальных кругах как вор в законе Мурман Галский.
Лемонджава передал Зухба 4 грамма наркотиков за 150 тысяч рублей для сбыта, оставшуюся часть он также планировал перепродать и спрятал у себя дома. Вся партия была изъята сотрудниками милиции.
Судом Галского района в отношении обвиняемых избрана мера пресечения - арест сроком на два месяца.
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