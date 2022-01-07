https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/na-pososhok-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-dekabr--1037053843.html

"На посошок": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

"На посошок": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

Согласно данным МВД Абхазии, в декабре 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 7272 протокола за различные нарушения ПДД. 07.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-07T17:40+0300

2022-01-07T17:40+0300

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В последний месяц 2021 года в сводки Госавтоинспекции Абхазии попали 432 нетрезвых водителя, что на 70 случаев меньше, чем в ноябре. В общем числе правонарушителей были двое гостей из России, две девушки и один подросток.SputnikДекабрь прошедшего года в контексте выявленных случаев управления автомобилем в состояние опьянения относительно ноября выдался спокойнее, но при этом был установлен рекорд в возрастной категории нарушителей ПДД. Впервые за время анализа Sputnik статистики МВД, самым молодым автолюбителем подшофе стал 13-летний подросток из Гудауты. Он на год младше своего "предшественника". Самым взрослым водителем транспорта, севшим за руль после "горячительного", стал 72-летний мужчина из Сухума.В возрастной категории произошло еще несколько корректировок. В минувшем месяце на вершину "пьедестала" взобрались нетрезвые автолюбители, которым уже за 50 лет– в декабре их было 84 человека. С отставанием всего на три пункта вслед за ними расположились тем, кому от 35 до 40 лет и третью позицию закрепили за собой автомобилисты "навеселе" в возрасте от 30 до 35 – всего 80 случаев.Лидером нашего "антирейтинга" по-прежнему остается Сухум, где в декабре выписали 144 штрафа за аналогичное нарушение. Это на 90 протоколов меньше, чем в ноябре. Лидеры второй и третьей строчки в ноябре поменялись местами. В этот раз "серебро" оказалось за Гагрой – 83 протокола, "бронза" досталась Гудауте – 71 протокол.Ситуация в Сухумском районе изменилась в лучшую сторону. Если в ноябре там штрафным санкциям подверглось 27 автомобилистов, то спустя месяц их число снизилось до четырех, что делает этот район наиболее "трезвым" в нашем декабрьском списке.Вверх по строчке продвинулись Гал, Гулрыпш и Очамчыра, но даже "объединившись" они не сумели приблизиться к "достижениям" столицы страны. В трех этих городах и районах сотрудники ГАИ выписали в декабре 123 протокола.Среди общего числа нарушителей дорожных правил были две девушки из Сухума, а также двое гостей из России. Некоторые автомобилисты, видимо, решили заранее начать праздновать Новый год за что им пришлось выплатить штраф. 31 декабря инспекторы выписали три протокола за езду в нетрезвом состоянии.

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