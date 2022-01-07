https://sputnik-abkhazia.ru/20220107/pravoslavnaya-veruyuschaya-kapba-o-rozhdestve-khristovom-daet-sily-terpenie-proschenie-1037046085.html

Православная верующая Капба о Рождестве Христовом: дает силы, терпение, прощение

Православная верующая Капба о Рождестве Христовом: дает силы, терпение, прощение

О традиции празднования Рождества Христова в Абхазии, о том, как она готовится к этому дню и о молитве в праздник, в эфире радио рассказала прихожанка храма... 07.01.2022, Sputnik Абхазия

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Православная верующая Капба о Рождестве Христовом: дает силы и терпение Православная верующая Капба о Рождестве Христовом: дает силы и терпение

Рождество Христово празднуют в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. День Рождества издревле причислен церковью к великим двенадцати наиболее почитаемым православным праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.Православная верующая Фатима Капба рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия, что праздник Рождества Христова ежегодно встречает в храме и просит у бога светлого будущего."Как и большинство жителей Абхазии иду в храм, прошу у бога о прощении, о даровании светлого будущего, хочется о сокровенном просить у бога и встретить праздник именно в храме… Готовим дома угощения, поздравляем друг друга с праздником, стараемся простить, если есть какие-то мелкие обиды, и в чем-то направить друг друга", - сказала Капба.Она отметила, что до наступления любимого праздника готовится к нему, соблюдает пост, исповедуется и причащается." Возвращаемся домой одухотворенными. Это, конечно, ни с чем не сравнимо …наверное, это самое важное событие, рождение нашего Господа. Оно дает нам силы, терпение, прощает нас за ошибки, направляет на путь истинный, поэтому для меня это великий праздник", - сказала Капба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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