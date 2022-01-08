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Алма-Аты после пожара: кадры последствий беспорядков
Алма-Аты после пожара: кадры последствий беспорядков
Корреспондент Sputnik вышел в центр Алма-Аты и снял, что происходит на улицах города. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
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Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие.Смотрите в видео, как выглядит Алма-Аты сегодня.
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Алма-Аты после пожара: кадры последствий беспорядков

12:13 08.01.2022 (обновлено: 12:14 08.01.2022)
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Корреспондент Sputnik вышел в центр Алма-Аты и снял, что происходит на улицах города.
Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным.
Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие.
Смотрите в видео, как выглядит Алма-Аты сегодня.
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