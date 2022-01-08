https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/alma-aty-posle-pozhara-kadry-posledstviy-besporyadkov-1037065105.html

Алма-Аты после пожара: кадры последствий беспорядков

Алма-Аты после пожара: кадры последствий беспорядков

Корреспондент Sputnik вышел в центр Алма-Аты и снял, что происходит на улицах города. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

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Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие.Смотрите в видео, как выглядит Алма-Аты сегодня.

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