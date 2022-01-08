https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/gitsba-o-pandemii-ukhod-v-virtualnuyu-realnost-dlya-opernogo-pevtsa--eto-konets--1037050212.html

Гицба о пандемии: уход в виртуальную реальность для оперного певца – это конец

Гицба о пандемии: уход в виртуальную реальность для оперного певца – это конец

Своими детскими воспоминаниями о Новом годе в Абхазии, о том, как пандемию и локдауны переживают артисты, в эфире радио Sputnik рассказала, Народная артистка... 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T10:39+0300

2022-01-08T10:39+0300

2022-01-08T10:39+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/07/1037050186_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0d8329789affe2c35a9f26fa883c2d95.jpg

Гицба о пандемии: уход в виртуальную реальность для оперного певца – это конец Гицба о пандемии: уход в виртуальную реальность для оперного певца – это конец

В беседе на радио Алиса Гицба сказала, что за последние 10 лет только в этом году встречает Новый года в Абхазии, как правило это происходило в Москве, в узком семейном кругу.Артистка поделилась традициями празднования Нового года в семье и воспоминания из детства, которые навсегда остались в памяти.Народная артистка Абхазии также рассказала, как изменилась ее творческая жизнь за время пандемии."Пандемия очень серьезно отразилась на все. Очень многие оперные театры в Европе до сих пор закрыты и только потихоньку начинают открываться и то, там совершенно невозможные условия. У нас намного легче сейчас, приспустили вожжи. Уход в виртуальную реальность для оперного певца – это конец. Мы все на живом примера в этом убедились. В Геликон-опере не осталось ни одного спектакля, который не показали бы на YouTube, но все равно для оперного артиста, вообще артиста, который не выходит на сцену и не имеет контакта с живой публикой - этом смерть. Как биться головой об стенку. Это же взаимный обмен энергией… Когда ты поешь как на записи и не чувствуешь живого отклика - это очень тяжело", - сказала артистка.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио