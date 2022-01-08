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Жителя Псху с переломом ноги доставили вертолетом в Сухум
Жителя Псху с переломом ноги доставили вертолетом в Сухум
Медики МЧС Абхазии оказали первую помощь жителю высокогорного села Псху, а затем перевезли его в Республиканскую больницу. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум жителя высокогорного села Псху с переломом ноги, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Вертолет "Ми-2" вылетел по вызову в 10:10 в субботу 8 января. По прибытии в высокогорное село медики МЧС оказали больному первую помощь. Вернувшись в аэропорт Сухума его перевезли на спецтранспорте в Республиканскую больницу.Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле летом. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.Летом 2020 года впервые был введен автобусный рейс Сухум-Псху, который функционировал несколько месяцев.
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новости, мчс абхазии

Жителя Псху с переломом ноги доставили вертолетом в Сухум

14:38 08.01.2022 (обновлено: 14:49 08.01.2022)
© Foto / МЧС АбхазииМедицинская служба МЧС Абхазии
Медицинская служба МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Медики МЧС Абхазии оказали первую помощь жителю высокогорного села Псху, а затем перевезли его в Республиканскую больницу.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум жителя высокогорного села Псху с переломом ноги, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.
Вертолет "Ми-2" вылетел по вызову в 10:10 в субботу 8 января.
По прибытии в высокогорное село медики МЧС оказали больному первую помощь. Вернувшись в аэропорт Сухума его перевезли на спецтранспорте в Республиканскую больницу.
Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле летом. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.
Летом 2020 года впервые был введен автобусный рейс Сухум-Псху, который функционировал несколько месяцев.
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