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Жителя Псху с переломом ноги доставили вертолетом в Сухум

Жителя Псху с переломом ноги доставили вертолетом в Сухум

Медики МЧС Абхазии оказали первую помощь жителю высокогорного села Псху, а затем перевезли его в Республиканскую больницу. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T14:38+0300

2022-01-08T14:38+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум жителя высокогорного села Псху с переломом ноги, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.Вертолет "Ми-2" вылетел по вызову в 10:10 в субботу 8 января. По прибытии в высокогорное село медики МЧС оказали больному первую помощь. Вернувшись в аэропорт Сухума его перевезли на спецтранспорте в Республиканскую больницу.Псху – самое труднодоступное село Абхазии, находится на высоте 760 метров над уровнем моря. В село ведут дороги от источника Ауадхара через горные перевалы, преодолеть которые можно только на полноприводном автомобиле летом. В остальное время связь с селом возможна только по воздуху.Летом 2020 года впервые был введен автобусный рейс Сухум-Псху, который функционировал несколько месяцев.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мчс абхазии