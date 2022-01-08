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Ученые выяснили предельную продолжительность жизни человека к концу XXI века
Ученые выяснили предельную продолжительность жизни человека к концу XXI века
На сегодня миру известны 12 человек, которым больше 110 лет. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T20:20+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, такой вывод сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.Автор исследования - кандидат математических наук Лео Бельзиль. Он предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года (до такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году). Ученый пояснил, что по некоторым данным можно предположить об отсутствии верхнего предела продолжительности жизни человека.С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь в частности идет о протезировании и трансплантации органов. Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам."Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет", — продолжила она.В то же время она выразила обеспокоенность сокращением продолжительности жизни в США с начала пандемии коронавируса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180707/nazvany-glavnye-privychki-dolgozhitelej-1024412724.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20170924/kak-prodlit-zhizn-sekret-abxazskix-dolgozhitelej-1021939673.html
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в мире, новости, долгожители

Ученые выяснили предельную продолжительность жизни человека к концу XXI века

20:20 08.01.2022 (обновлено: 20:28 08.01.2022)
© AFP 2021 / PATRICIA DE MELO MOREIRAПожилая пара
Пожилая пара - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2022
© AFP 2021 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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На сегодня миру известны 12 человек, которым больше 110 лет.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, такой вывод сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Автор исследования - кандидат математических наук Лео Бельзиль. Он предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года (до такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году). Ученый пояснил, что по некоторым данным можно предположить об отсутствии верхнего предела продолжительности жизни человека.

В публикации в "Ежегодном обзоре статистики" Бельзиль предупредил о последствиях для общества из-за увеличения количества долгожителей: в частности, вырастут расходы на здравоохранение из-за распространения болезней, характерных для старческого возраста. Кроме того, усилится нагрузка на систему социального обеспечения: вырастет доля пенсионеров и сократится процент налогоплательщиков.

С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь в частности идет о протезировании и трансплантации органов. Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам.
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"Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет", — продолжила она.
В то же время она выразила обеспокоенность сокращением продолжительности жизни в США с начала пандемии коронавируса.
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