https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/uchenye-vyyasnili-predel-maksimalnoy-prodolzhitelnosti-zhizni-cheloveka-1037069804.html

Ученые выяснили предельную продолжительность жизни человека к концу XXI века

Ученые выяснили предельную продолжительность жизни человека к концу XXI века

На сегодня миру известны 12 человек, которым больше 110 лет. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T20:20+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а предел продолжительности жизни достигнет 180 лет, такой вывод сделали ученые HEC Montreal из Монреальского университета во время анализа статистических данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.Автор исследования - кандидат математических наук Лео Бельзиль. Он предположил, что к 2100 году будет побит рекорд максимальной продолжительности жизни, составивший 122 года (до такого возраста дожила француженка Жанна Кальман, умершая в 1997 году). Ученый пояснил, что по некоторым данным можно предположить об отсутствии верхнего предела продолжительности жизни человека.С Бельзилем согласилась профессор из Университета Южной Калифорнии Эйлин Кримминс. В беседе с Times она заявила, что для сохранения жизни людей в таком возрасте придется приложить немало усилий. Речь в частности идет о протезировании и трансплантации органов. Эксперт привела информацию из Международной базы данных о долголетии, согласно которой риск смерти стремительно возрастает с 50 лет, замедляется в 80 и даже может выправиться к 110 годам."Когда человек достигает 110 лет, шансы умереть в следующем году достигают 50%. Это означает, что в некоторых моделях возможен верхний предел срока жизни в 130-180 лет", — продолжила она.В то же время она выразила обеспокоенность сокращением продолжительности жизни в США с начала пандемии коронавируса.

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