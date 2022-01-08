https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/v-sochi-nashli-sposob-snizit-risk-podtopleniy-posle-livnevykh-dozhdey-1037068565.html
В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей
В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей
В период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления, как было и минувшим летом. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T18:22+0300
2022-01-08T18:22+0300
2022-01-08T18:39+0300
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102795/17/1027951706_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5d9092007e8b9ad61fcff639bc796dbd.jpg
СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Город примет на баланс около 250 километров новых ливневых сетей в ближайшие девять лет, они снизят риск подтоплений отдельных территорий в Сочи во время дождей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.Ранее власти города отмечали, что несмотря на существующие ливневые сети, протяженностью 273 километра, в период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления."На баланс города до 2023 примем порядка 250 километров новых (ливневых-ред.) сетей. Это снизит риск локальных подтоплений и улучшит экологию курорта", - написал мэр.Глава курорта отметил, что процесс снабжения города ливневками будет проводиться в рамках федеральной программы комплексного развития Сочи. Он также добавил, что кроме работы с ливневой системой, будет реализовано еще несколько программ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180715/liven-podtopil-dorogi-sochi-1024475456.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102795/17/1027951706_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3f659f6519d6cdeaf4ab5e29814169ea.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости
В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей
18:22 08.01.2022 (обновлено: 18:39 08.01.2022)
В период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления, как было и минувшим летом.
СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Город примет на баланс около 250 километров новых ливневых сетей в ближайшие девять лет, они снизят риск подтоплений отдельных территорий в Сочи во время дождей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
Ранее власти города отмечали, что несмотря на существующие ливневые сети, протяженностью 273 километра, в период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления.
"На баланс города до 2023 примем порядка 250 километров новых (ливневых-ред.) сетей. Это снизит риск локальных подтоплений и улучшит экологию курорта", - написал мэр.
Глава курорта отметил, что процесс снабжения города ливневками будет проводиться в рамках федеральной программы комплексного развития Сочи. Он также добавил, что кроме работы с ливневой системой, будет реализовано еще несколько программ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.