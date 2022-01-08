https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/v-sochi-nashli-sposob-snizit-risk-podtopleniy-posle-livnevykh-dozhdey-1037068565.html

В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей

В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей

В период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления, как было и минувшим летом. 08.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-08T18:22+0300

2022-01-08T18:22+0300

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СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Город примет на баланс около 250 километров новых ливневых сетей в ближайшие девять лет, они снизят риск подтоплений отдельных территорий в Сочи во время дождей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.Ранее власти города отмечали, что несмотря на существующие ливневые сети, протяженностью 273 километра, в период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления."На баланс города до 2023 примем порядка 250 километров новых (ливневых-ред.) сетей. Это снизит риск локальных подтоплений и улучшит экологию курорта", - написал мэр.Глава курорта отметил, что процесс снабжения города ливневками будет проводиться в рамках федеральной программы комплексного развития Сочи. Он также добавил, что кроме работы с ливневой системой, будет реализовано еще несколько программ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180715/liven-podtopil-dorogi-sochi-1024475456.html

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