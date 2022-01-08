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https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/v-sochi-nashli-sposob-snizit-risk-podtopleniy-posle-livnevykh-dozhdey-1037068565.html
В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей
В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей
В период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления, как было и минувшим летом. 08.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-08T18:22+0300
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СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Город примет на баланс около 250 километров новых ливневых сетей в ближайшие девять лет, они снизят риск подтоплений отдельных территорий в Сочи во время дождей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.Ранее власти города отмечали, что несмотря на существующие ливневые сети, протяженностью 273 километра, в период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления."На баланс города до 2023 примем порядка 250 километров новых (ливневых-ред.) сетей. Это снизит риск локальных подтоплений и улучшит экологию курорта", - написал мэр.Глава курорта отметил, что процесс снабжения города ливневками будет проводиться в рамках федеральной программы комплексного развития Сочи. Он также добавил, что кроме работы с ливневой системой, будет реализовано еще несколько программ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.
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в мире, новости

В Сочи нашли способ снизить риск подтоплений после ливневых дождей

18:22 08.01.2022 (обновлено: 18:39 08.01.2022)
© Sputnik / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПодтопления из-за ливней в Сочи
Подтопления из-за ливней в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 08.01.2022
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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В период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления, как было и минувшим летом.
СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Город примет на баланс около 250 километров новых ливневых сетей в ближайшие девять лет, они снизят риск подтоплений отдельных территорий в Сочи во время дождей, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
Ранее власти города отмечали, что несмотря на существующие ливневые сети, протяженностью 273 километра, в период ливней во всех районах Большого Сочи происходят подтопления.
"На баланс города до 2023 примем порядка 250 километров новых (ливневых-ред.) сетей. Это снизит риск локальных подтоплений и улучшит экологию курорта", - написал мэр.
Сочи затопило из-за проливных дождей - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2018
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15 июля 2018, 16:40
Глава курорта отметил, что процесс снабжения города ливневками будет проводиться в рамках федеральной программы комплексного развития Сочи. Он также добавил, что кроме работы с ливневой системой, будет реализовано еще несколько программ по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.
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