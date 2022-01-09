https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/alma-aty-ozhivaet-kak-mirotvortsy-odkb-vzyali-situatsiyu-pod-kontrol-1037077970.html

Алма-Аты оживает: как миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль

Алма-Аты оживает: как миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль

В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T18:06+0300

2022-01-09T18:06+0300

2022-01-09T18:06+0300

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Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты. Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную антитеррористическую операцию. Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет. Как страна возвращается к привычной жизни смотрите в видео РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, казахстан, мультимедиа, видео