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Алма-Аты оживает: как миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль
Алма-Аты оживает: как миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль
В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-09T18:06+0300
2022-01-09T18:06+0300
2022-01-09T18:06+0300
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Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты. Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную антитеррористическую операцию. Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет. Как страна возвращается к привычной жизни смотрите в видео РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, казахстан, мультимедиа, видео
Алма-Аты оживает: как миротворцы ОДКБ взяли ситуацию под контроль
В Казахстан постепенно возвращается мирная жизнь.
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану важные государственные и военные объекты.
Благодаря слаженным действиям, местные силовики проводят успешную антитеррористическую операцию.
Города оживают. Открываются заправки, продовольственные магазины, в стране заработал Интернет.
Как страна возвращается к привычной жизни смотрите в видео РИА Новости.