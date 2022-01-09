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Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование
Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования.Официальное сообщение об этом распространила в воскресенье пресс-служба главы государства.Сколько продлится поездка, не уточняется.
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Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование

17:42 09.01.2022 (обновлено: 17:45 09.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования.
Официальное сообщение об этом распространила в воскресенье пресс-служба главы государства.
Сколько продлится поездка, не уточняется.
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