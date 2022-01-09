https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/aslan-bzhaniya-otbyl-v-rossiyu-1037077570.html
Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование
Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-09T17:42+0300
2022-01-09T17:42+0300
2022-01-09T17:45+0300
в абхазии
новости
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036428670_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afe716b2849cd8d168b7e6ce29d635f4.jpg
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования.Официальное сообщение об этом распространила в воскресенье пресс-служба главы государства.Сколько продлится поездка, не уточняется.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/15/1036428670_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_554b959481c7d489c0fb8802ef168f2d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, аслан бжания
Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование
17:42 09.01.2022 (обновлено: 17:45 09.01.2022)
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования.
Официальное сообщение об этом распространила в воскресенье пресс-служба главы государства.
Сколько продлится поездка, не уточняется.