https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/aslan-bzhaniya-otbyl-v-rossiyu-1037077570.html

Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование

Аслан Бжания уехал в Россию на медобследование

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T17:42+0300

2022-01-09T17:42+0300

2022-01-09T17:45+0300

в абхазии

новости

аслан бжания

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования.Официальное сообщение об этом распространила в воскресенье пресс-служба главы государства.Сколько продлится поездка, не уточняется.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, аслан бжания