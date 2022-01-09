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Дополнительное время: боец Карапетян и тренер Читанава о достижениях в спорте
Дополнительное время: боец Карапетян и тренер Читанава о достижениях в спорте
Лучший спортсмен Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия по итогам 2021 года Руслан Карапетян и его тренер Тимур Читанава стали гостями программы... 09.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-09T17:26+0300
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Дополнительное время: боец Карапетян и тренер Читанава о достижениях в спорте
Дополнительное время: боец Карапетян и тренер Читанава о достижениях в спорте
Федерация каратэ Кекусинкай (IFK) Республики Абхазия по итогам 2021 года лучшим бойцом признала спортсмена из Гулрипшского района Руслана Карапетян. Он тренируется под руководством Заслуженного тренера Абхазии, мастера спорта Тимура Читанава.Руслан Карапетян в 2021 году стал Чемпионом Абхазии, чемпионом международного турнира в Республике Крым, чемпионом международного первенства по каратэ Кекусинкай кумитэ (KWU) "Сакура над Сожем" в Республике Беларусь, чемпионом Южного Федерального округа в городе Волгоград, серебряный призер Юга России.Юный спортсмен и его тренер рассказали в беседе на радио Sputnik Абхазия о системе поясов в каратэ кекусинкай, дает ли наличие того или иного пояса какие-либо преимущества на соревнованиях, применяются ли спортивные навыки в обычной жизни, а также поделились планами.Полная версия беседы в аудиофайле.
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Дополнительное время: боец Карапетян и тренер Читанава о достижениях в спорте

17:26 09.01.2022 (обновлено: 17:28 09.01.2022)
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Дополнительное время: боец Карапетян и тренер Читанава о достижениях в спорте
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Лучший спортсмен Федерации каратэ кекусинкай Республики Абхазия по итогам 2021 года Руслан Карапетян и его тренер Тимур Читанава стали гостями программы "Дополнительное время" радио Sputnik Абхазия.
Федерация каратэ Кекусинкай (IFK) Республики Абхазия по итогам 2021 года лучшим бойцом признала спортсмена из Гулрипшского района Руслана Карапетян. Он тренируется под руководством Заслуженного тренера Абхазии, мастера спорта Тимура Читанава.
Руслан Карапетян в 2021 году стал Чемпионом Абхазии, чемпионом международного турнира в Республике Крым, чемпионом международного первенства по каратэ Кекусинкай кумитэ (KWU) "Сакура над Сожем" в Республике Беларусь, чемпионом Южного Федерального округа в городе Волгоград, серебряный призер Юга России.
Юный спортсмен и его тренер рассказали в беседе на радио Sputnik Абхазия о системе поясов в каратэ кекусинкай, дает ли наличие того или иного пояса какие-либо преимущества на соревнованиях, применяются ли спортивные навыки в обычной жизни, а также поделились планами.
Полная версия беседы в аудиофайле.
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