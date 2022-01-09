https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/immunitet-vs-rak-kak-zaprogrammirovat-organizm-na-borbu-s-onkologiey-1037065352.html

Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией

Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией

В России, Германии и Голландии разрабатывают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Редактирование эпигенома позволит программировать врожденный... 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T11:33+0300

2022-01-09T11:33+0300

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Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией

Подробно объяснила Юлия Кжышковска - доктор биологических наук, профессор, заведующая лаборатории генетических технологий Центральной научно-исследовательской лаборатории Сибирского государственного медицинского университета, заведующая лабораторией трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ, руководитель отдела врожденного иммунитета и иммунологической толерантности Университета Гейдельберга.Слушайте подкасты РИА Новости.

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