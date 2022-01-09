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Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
В России, Германии и Голландии разрабатывают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Редактирование эпигенома позволит программировать врожденный... 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
Подробно объяснила Юлия Кжышковска - доктор биологических наук, профессор, заведующая лаборатории генетических технологий Центральной научно-исследовательской лаборатории Сибирского государственного медицинского университета, заведующая лабораторией трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ, руководитель отдела врожденного иммунитета и иммунологической толерантности Университета Гейдельберга.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией

11:33 09.01.2022 (обновлено: 11:43 09.01.2022)
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Иммунитет VS рак: как запрограммировать организм на борьбу с онкологией
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В России, Германии и Голландии разрабатывают новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями. Редактирование эпигенома позволит программировать врожденный иммунитет на распознавание и уничтожение раковых клеток. Какие механизмы лежат в основе этого метода?
Подробно объяснила Юлия Кжышковска - доктор биологических наук, профессор, заведующая лаборатории генетических технологий Центральной научно-исследовательской лаборатории Сибирского государственного медицинского университета, заведующая лабораторией трансляционной клеточной и молекулярной биомедицины ТГУ, руководитель отдела врожденного иммунитета и иммунологической толерантности Университета Гейдельберга.
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