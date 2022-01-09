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Как начиналась антитеррористическая операция в Алматы: эксклюзивные кадры
Как начиналась антитеррористическая операция в Алматы: эксклюзивные кадры
Власти Казахстана начали контртеррористичекую операцию в ответ на массовые беспорядки, вспыхнувшие в Алма-Ате и других регионах на фоне протестных акции. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-09T12:30+0300
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Так, 5 января радикалы захватили здание городской администрации, резиденцию президента, а также редакции нескольких телеканалов в Алма-Ате. Утром 6 января военные приступили к освобождению площади. После короткой перестрелки силовики отступили. Но зачистка продолжилась вечером. Постепенно все здания были освобождены от террористов.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения.
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в мире, видео, протесты, казахстан, мультимедиа, видео

Как начиналась антитеррористическая операция в Алматы: эксклюзивные кадры

12:30 09.01.2022
© Видео Sputnik
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Власти Казахстана начали контртеррористичекую операцию в ответ на массовые беспорядки, вспыхнувшие в Алма-Ате и других регионах на фоне протестных акции.
Так, 5 января радикалы захватили здание городской администрации, резиденцию президента, а также редакции нескольких телеканалов в Алма-Ате.
Утром 6 января военные приступили к освобождению площади. После короткой перестрелки силовики отступили. Но зачистка продолжилась вечером. Постепенно все здания были освобождены от террористов.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около одной тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
До 19 января в Казахстане действует режим чрезвычайного положения.
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