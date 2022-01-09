https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/modnyy-fotograf-sdelal-neobychnye-portrety-keyt-middlton-k-ee-yubileyu-1037077433.html

Модный фотограф сделал необычные портреты Кейт Миддлтон к ее юбилею

Модный фотограф сделал необычные портреты Кейт Миддлтон к ее юбилею

Герцогине Кембриджской 9 января исполнилось 40 лет. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T17:19+0300

2022-01-09T17:19+0300

2022-01-09T17:57+0300

в мире

англия

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В сети появились три новых снимка Кейт Миддлтон в необычной обработке, сделанные к ее 40-летию.Портреты герцогини в романтичных образах опубликованы на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram. Автор снимков - фешн-фотограф итальянского происхождения Паоло Роверси.Все три портрета войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи и будут показаны на выставке под названием "Возвращение домой" в трех значимых для герцогини Кембриджской местах: где она родилась, училась и познакомилась с принцем Уильямом, а также на острове, где жила с ним сразу после свадьбы.Два портрета Кейт Миддлтон отретушированы в ретро-стиле, еще на одной фотографии она запечатлена в алом вечернем платье.

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