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Модный фотограф сделал необычные портреты Кейт Миддлтон к ее юбилею
Модный фотограф сделал необычные портреты Кейт Миддлтон к ее юбилею
Герцогине Кембриджской 9 января исполнилось 40 лет. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В сети появились три новых снимка Кейт Миддлтон в необычной обработке, сделанные к ее 40-летию.Портреты герцогини в романтичных образах опубликованы на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram. Автор снимков - фешн-фотограф итальянского происхождения Паоло Роверси.Все три портрета войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи и будут показаны на выставке под названием "Возвращение домой" в трех значимых для герцогини Кембриджской местах: где она родилась, училась и познакомилась с принцем Уильямом, а также на острове, где жила с ним сразу после свадьбы.Два портрета Кейт Миддлтон отретушированы в ретро-стиле, еще на одной фотографии она запечатлена в алом вечернем платье.
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Модный фотограф сделал необычные портреты Кейт Миддлтон к ее юбилею

17:19 09.01.2022 (обновлено: 17:57 09.01.2022)
© AFP 2021 / PAOLO ROVERSIНа этой рекламной фотографии, выпущенной Кенсингтонским дворцом 8 января 2022 года, изображена британка Кэтрин, герцогиня Кембриджская, в Кью-Гарденс, на юго-западе Лондона. фотограф Паоло Роверси войдет в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи
На этой рекламной фотографии, выпущенной Кенсингтонским дворцом 8 января 2022 года, изображена британка Кэтрин, герцогиня Кембриджская, в Кью-Гарденс, на юго-западе Лондона. фотограф Паоло Роверси войдет в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / PAOLO ROVERSI
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Герцогине Кембриджской 9 января исполнилось 40 лет.
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В сети появились три новых снимка Кейт Миддлтон в необычной обработке, сделанные к ее 40-летию.
Портреты герцогини в романтичных образах опубликованы на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Instagram. Автор снимков - фешн-фотограф итальянского происхождения Паоло Роверси.
© AFP 2021 / PAOLO ROVERSIНа этой рекламной фотографии, выпущенной Кенсингтонским дворцом 8 января 2022 года, изображена британка Кэтрин, герцогиня Кембриджская, в Кью-Гарденс, на юго-западе Лондона.
На этой рекламной фотографии, выпущенной Кенсингтонским дворцом 8 января 2022 года, изображена британка Кэтрин, герцогиня Кембриджская, в Кью-Гарденс, на юго-западе Лондона. фотограф Паоло Роверси войдет в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021 / PAOLO ROVERSI
Все три портрета войдут в постоянную коллекцию Национальной портретной галереи и будут показаны на выставке под названием "Возвращение домой" в трех значимых для герцогини Кембриджской местах: где она родилась, училась и познакомилась с принцем Уильямом, а также на острове, где жила с ним сразу после свадьбы.
Два портрета Кейт Миддлтон отретушированы в ретро-стиле, еще на одной фотографии она запечатлена в алом вечернем платье.
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