https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/oruzhie-v-rossii-v-2022-godu-po-zakonu-stanet-istochnikom-povyshennoy-opasnosti-1037072059.html

Оружие в России в 2022 году по закону станет источником повышенной опасности

Оружие в России в 2022 году по закону станет источником повышенной опасности

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в... 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T10:36+0300

2022-01-09T10:36+0300

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года, сообщает РИА Новости.Также, с 29 июня владельцы оружия должны будут сообщать в Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с момента происшествия.Ранее такие нормы в законодательстве не содержались.По словам доктора юридических наук, завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонида Головко, суть изменений в первую очередь касается гражданско-правовых последствий для владельцев оружия. "Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины", - сказал он, сравнив оружие с автомобилем, владелец которого несет ответственность, если его машина под управлением другого человека причинила кому-то вред.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/Zakonnyy-oborot-chto-nuzhno-znat-o-grazhdanskom-oruzhii-1032068738.html

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