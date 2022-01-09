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Оружие в России в 2022 году по закону станет источником повышенной опасности
Оружие в России в 2022 году по закону станет источником повышенной опасности
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в... 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года, сообщает РИА Новости.Также, с 29 июня владельцы оружия должны будут сообщать в Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с момента происшествия.Ранее такие нормы в законодательстве не содержались.По словам доктора юридических наук, завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонида Головко, суть изменений в первую очередь касается гражданско-правовых последствий для владельцев оружия. "Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины", - сказал он, сравнив оружие с автомобилем, владелец которого несет ответственность, если его машина под управлением другого человека причинила кому-то вред.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210323/Zakonnyy-oborot-chto-nuzhno-znat-o-grazhdanskom-oruzhii-1032068738.html
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новости, россия, оружие

Оружие в России в 2022 году по закону станет источником повышенной опасности

10:36 09.01.2022 (обновлено: 10:46 09.01.2022)
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота магазина по продаже охотничьего оружия в Челябинске
Работа магазина по продаже охотничьего оружия в Челябинске - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Александр Кондратюк
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года, сообщает РИА Новости.
Также, с 29 июня владельцы оружия должны будут сообщать в Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с момента происшествия.
Ранее такие нормы в законодательстве не содержались.
По словам доктора юридических наук, завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонида Головко, суть изменений в первую очередь касается гражданско-правовых последствий для владельцев оружия.
"Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность по сути без вины", - сказал он, сравнив оружие с автомобилем, владелец которого несет ответственность, если его машина под управлением другого человека причинила кому-то вред.
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