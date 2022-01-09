https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/pistolety-ruzhya-alkogol-chto-nashli-u-terroristov-v-kazakhstane-1037073158.html

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане

В Казахстане продолжается антитеррористическая операция. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T13:30+0300

2022-01-09T13:30+0300

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За минувшую ночь задержали около 100 террористов и мародеров, также 8 января была задержана вооруженная банда из 20 человек. Правоохранители изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, алкоголь и паспорта иностранных государств.Подробнее смотрите в видео.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, видео, казахстан, мультимедиа, видео