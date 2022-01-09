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Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане
В Казахстане продолжается антитеррористическая операция. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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За минувшую ночь задержали около 100 террористов и мародеров, также 8 января была задержана вооруженная банда из 20 человек. Правоохранители изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, алкоголь и паспорта иностранных государств.Подробнее смотрите в видео.
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в мире, видео, казахстан, мультимедиа, видео

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане

13:30 09.01.2022
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В Казахстане продолжается антитеррористическая операция.
За минувшую ночь задержали около 100 террористов и мародеров, также 8 января была задержана вооруженная банда из 20 человек.
Правоохранители изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, алкоголь и паспорта иностранных государств.
Подробнее смотрите в видео.
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