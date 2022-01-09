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"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"
"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"
Разрушаем мифы о том, что спиртное нужно закусывать жирным и острым, разбираем главные блюда новогоднего стола и даем простые правила, как не переесть. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"
"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"
Почему холодец и заливная рыба - лучшие блюда для того, чтобы с них начать новогодний ужин? Из-за каких ингредиентов нас так тянет на оливье (и что в нем хорошо бы заменить)? Какое горячее - самое "здоровое" (а может, от него и вовсе отказаться)? Почему на гарнир лучше не готовить рис и картошку? И какой алкоголь лучше выбрать во время застолья? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.01:42 Почему нам так нравится оливье и как его превратить в здоровый салат04:55 Почему в покупных салатах всегда будет много консервантов05:52 Заливная рыба и холодец: с них стоит начинать банкет!06:40 "Сочетание алкоголя с очень жирной пищей провоцирует панкреатит"08:22 Как не переедать: основные правила09:58 "Алкоголь не закусываем острой пищей". Почему?11:25 "Похмеляться жирными супами точно не стоит"13:10 Селедка под шубой: можно ли что-то заменить13:42 Что лучше есть на горячее, и нужно ли оно?14:22 Почему от риса и тушеной картошечки лучше отказаться14:40 Какой алкоголь лучше пить16:28 Стоит ли использовать таблетки-ферменты, и когда их питьСлушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"

14:57 09.01.2022 (обновлено: 14:59 09.01.2022)
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"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"
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Разрушаем мифы о том, что спиртное нужно закусывать жирным и острым, разбираем главные блюда новогоднего стола и даем простые правила, как не переесть.
Почему холодец и заливная рыба - лучшие блюда для того, чтобы с них начать новогодний ужин? Из-за каких ингредиентов нас так тянет на оливье (и что в нем хорошо бы заменить)?
Какое горячее - самое "здоровое" (а может, от него и вовсе отказаться)? Почему на гарнир лучше не готовить рис и картошку? И какой алкоголь лучше выбрать во время застолья? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
01:42 Почему нам так нравится оливье и как его превратить в здоровый салат
04:55 Почему в покупных салатах всегда будет много консервантов
05:52 Заливная рыба и холодец: с них стоит начинать банкет!
06:40 "Сочетание алкоголя с очень жирной пищей провоцирует панкреатит"
08:22 Как не переедать: основные правила
09:58 "Алкоголь не закусываем острой пищей". Почему?
11:25 "Похмеляться жирными супами точно не стоит"
13:10 Селедка под шубой: можно ли что-то заменить
13:42 Что лучше есть на горячее, и нужно ли оно?
14:22 Почему от риса и тушеной картошечки лучше отказаться
14:40 Какой алкоголь лучше пить
16:28 Стоит ли использовать таблетки-ферменты, и когда их пить
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