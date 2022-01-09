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Российским туристам помогли выбраться из Казахстана
Российским туристам помогли выбраться из Казахстана
Российские туристы, которые приехали в Казахстан на горнолыжный курорт, но застряли в стране из-за протестов, наконец, улетели домой. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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Выбраться из республики им помогли миротворцы. Все новогодние праздники путешественники провели в гостинице. Улететь самостоятельно они не могли: международный аэропорт "Алматы" не работал. Тогда туристы обратились к руководству российских миротворческих сил. И им тут же пришли на помощь. Посадили в военно-транспортный самолет и отправили домой. О том, как пережили новогодние праздники российские путешественники в Казахстане и как они благодарны миротворцам, — в видео российского Минобороны.
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Российским туристам помогли выбраться из Казахстана

00:15 09.01.2022
© Видео Минобороны России
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Российские туристы, которые приехали в Казахстан на горнолыжный курорт, но застряли в стране из-за протестов, наконец, улетели домой.
Выбраться из республики им помогли миротворцы.

Все новогодние праздники путешественники провели в гостинице. Улететь самостоятельно они не могли: международный аэропорт "Алматы" не работал.

Тогда туристы обратились к руководству российских миротворческих сил. И им тут же пришли на помощь. Посадили в военно-транспортный самолет и отправили домой.

О том, как пережили новогодние праздники российские путешественники в Казахстане и как они благодарны миротворцам, — в видео российского Минобороны.
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