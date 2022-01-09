https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/rossiyskim-turistam-pomogli-vybratsya-iz-kazakhstana-1037070959.html

Российским туристам помогли выбраться из Казахстана

Российским туристам помогли выбраться из Казахстана

Российские туристы, которые приехали в Казахстан на горнолыжный курорт, но застряли в стране из-за протестов, наконец, улетели домой. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

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Выбраться из республики им помогли миротворцы. Все новогодние праздники путешественники провели в гостинице. Улететь самостоятельно они не могли: международный аэропорт "Алматы" не работал. Тогда туристы обратились к руководству российских миротворческих сил. И им тут же пришли на помощь. Посадили в военно-транспортный самолет и отправили домой. О том, как пережили новогодние праздники российские путешественники в Казахстане и как они благодарны миротворцам, — в видео российского Минобороны.

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