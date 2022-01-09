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В бузине обнаружили источник антиоксидантов, защищающий от инфекций
В бузине обнаружили источник антиоксидантов, защищающий от инфекций
Польские исследователи выявили новый источник антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. 09.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-09T19:31+0300
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Сотрудники Познаньского университета естественных наук выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Работа ученых опубликована в журнале Molecules, пишет РИА Новости.Обнаруженные в бузине вещества снижают уровень окислительного стресса, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.С их мнением согласились американские коллеги из Института здоровья Франклина. Они провели собственное исследование, проанализировав скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. В программу лечения контрольной группы бузину не добавляли. Всего в эксперименте поучаствовали 180 человек."Этот метаанализ свидетельствует о том, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность по сравнению с контрольной группой", - рассказали эксперты.Также авторы анализа отметили, что на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210410/Ne-opasnee-grippa-razveivaem-mify-i-slukhi-o-koronaviruse-i-vaktsinakh-1032191215.html
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В бузине обнаружили источник антиоксидантов, защищающий от инфекций

19:31 09.01.2022 (обновлено: 19:32 09.01.2022)
CC BY 3.0 / Jonathunder / Ягоды черной бузины
Ягоды черной бузины - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
CC BY 3.0 / Jonathunder /
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Польские исследователи выявили новый источник антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп.
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Сотрудники Познаньского университета естественных наук выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Работа ученых опубликована в журнале Molecules, пишет РИА Новости.
Обнаруженные в бузине вещества снижают уровень окислительного стресса, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.
"Исследования показали, что содержание фенолокислот и флавоноидов в экстрактах определяет их антибактериальную активность. Из анализируемых соединений наибольшее влияние на высокую антибактериальную активность экстрактов бузины оказали апигенин, кемпферол и феруловая, протокатеховая и п-кумариновая кислоты", - заявили ученые.
С их мнением согласились американские коллеги из Института здоровья Франклина. Они провели собственное исследование, проанализировав скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. В программу лечения контрольной группы бузину не добавляли. Всего в эксперименте поучаствовали 180 человек.
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"Этот метаанализ свидетельствует о том, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность по сравнению с контрольной группой", - рассказали эксперты.
Также авторы анализа отметили, что на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.
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