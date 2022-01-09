https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/v-buzine-obnaruzhili-istochnik-antioksidantov-zaschischayuschiy-ot-infektsiy-1037079313.html

В бузине обнаружили источник антиоксидантов, защищающий от инфекций

В бузине обнаружили источник антиоксидантов, защищающий от инфекций

Польские исследователи выявили новый источник антиоксидантов, которые помогают организму укрепить иммунитет и бороться с такими инфекциями, как грипп. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T19:31+0300

2022-01-09T19:31+0300

2022-01-09T19:32+0300

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Сотрудники Познаньского университета естественных наук выяснили, что бузина содержит высокую концентрацию фенолокислот и флавоноидов. Работа ученых опубликована в журнале Molecules, пишет РИА Новости.Обнаруженные в бузине вещества снижают уровень окислительного стресса, что, в свою очередь, может увеличить продолжительность жизни за счет сокращения долгосрочных повреждений систем организма.С их мнением согласились американские коллеги из Института здоровья Франклина. Они провели собственное исследование, проанализировав скорость выздоровления пациентов с респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, которые, помимо привычных лекарств, употребляли бузину и ее экстракт. В программу лечения контрольной группы бузину не добавляли. Всего в эксперименте поучаствовали 180 человек."Этот метаанализ свидетельствует о том, что добавление ягод бузины при появлении симптомов со стороны верхних дыхательных путей существенно сокращает их общую продолжительность по сравнению с контрольной группой", - рассказали эксперты.Также авторы анализа отметили, что на грипп экстракт бузины воздействовал более активно, чем на простуду.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210410/Ne-opasnee-grippa-razveivaem-mify-i-slukhi-o-koronaviruse-i-vaktsinakh-1032191215.html

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новости, медицина