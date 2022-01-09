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Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на понедельник
Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на понедельник
СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Видеоконференцию лидеров стран ОДКБ предварительно запланировали на понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... 09.01.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Видеоконференцию лидеров стран ОДКБ предварительно запланировали на понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении. В субботу 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести онлайн-саммит ОДКБ. Путин поддержал эту инициативу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне подтвердили намерение участвовать в видеоконференции ОДКБ.Позже Пашинян сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. В стране проводится контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры.С целью стабилизации ситуации в республику направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220108/perebroska-v-kazakhstan-mirotvortsev-iz-armenii-belorussii-i-kyrgyzstana-1037071000.html
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в мире, новости, одкб, казахстан

Видеоконференция лидеров стран ОДКБ запланирована на понедельник

12:02 09.01.2022 (обновлено: 12:07 09.01.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ В. Путин провел сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Видеоконференцию лидеров стран ОДКБ предварительно запланировали на понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
В субботу 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести онлайн-саммит ОДКБ. Путин поддержал эту инициативу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне подтвердили намерение участвовать в видеоконференции ОДКБ.
Позже Пашинян сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.
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С первых дней 2022 года в Казахстане начались протестные акции против повышения цены на газ, переросшие в массовые беспорядки. В стране проводится контртеррористическая операция для обеспечение безопасности мирных граждан и охраны жизненно важных объектов инфраструктуры.
С целью стабилизации ситуации в республику направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ.
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