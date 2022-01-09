https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/vse-zabluzhdalis-kakuyu-zagadku-ostavil-uchenym-bibleyskiy-tsar-david-1037074036.html

"Все заблуждались": какую загадку оставил ученым библейский царь Давид

"Все заблуждались": какую загадку оставил ученым библейский царь Давид

Православные отмечают сегодня день памяти царя Давида. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T15:17+0300

2022-01-09T15:17+0300

2022-01-09T15:19+0300

в мире

история

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Пожалуй, Давид самый знаменитый древний правитель: ему посвящены сотни картин, фильмов и литературных произведений. Однако историки до сих пор не уверены в том, что он существовал на самом деле. Об аргументах за и против, читайте в материале Антона Скрипунова для РИА Новости.Знаменитый, но неизвестныйДавид — одна из ключевых фигур в христианстве, исламе и иудаизме. Для последователей Христа он прежде всего земной предок Спасителя и один из пророков. Для мусульман — праведник, в стихах и песнях славивший Всевышнего. Для евреев — идеальный правитель.При этом Библия показывает его довольно противоречивой личностью. Он горячо поклонялся Богу, но в то же время обрек на гибель лучшего военачальника, чтобы завладеть его женой. Писание довольно подробно приводит все жизненные перипетии правителя. Одно несомненно: именно с Давида начался золотой век Израиля.Правда, данные о его царстве разнятся. В одном библейском отрывке указано, что владения простирались от Красного до Средиземного моря, а также до южного Леванта. В другом — вся территория современных Израиля, Сирии и Ливана и несколько регионов Ирака с Иорданией. Во всяком случае, та страна, судя по священной книге, была одной из самых могущественных в IX веке до нашей эры, когда, как считается, правил царь.Он же, согласно Библии, объединил Израиль и Иудею, основанные еврейскими племенами, между которыми было немало противоречий.О том, что регион был в то время очень разнородным, говорят и археологи. На сравнительно небольшом клочке земли сосуществовали десятки племен, в основном семитских. По сути, это были мини-царства, постоянно воюющие друг с другом. Однако ученые сомневаются, что 2900 лет назад все объединились в державу Давида."Выдуманный символ""Царь Давид настолько же "историчен", как и король Артур", — отмечал известный библеист Филип Дэвис.Библейские книги составили намного позже, в VI-V веках до нашей эры. Кроме того, в источниках X века о Давиде нет никаких упоминаний, что довольно странно для столь могущественного, согласно Писанию, монарха.Эта точка зрения господствовала несколько десятилетий. И археологи единогласно заявляли об отсутствии артефактов, связанных с легендарным царем."Еврейская община, которая в пятом веке до нашей эры вернулась в Иерусалим после вавилонского плена, изобрела Давида — им нужен был национальный деятель, сплотивший народ", — утверждал американский историк Том Мейер."Археологи заблуждаются"Но в последние несколько лет исследователи пересмотрели подход. Если раньше израильское царство считали "монолитным государственным образованием с жесткой иерархией" по типу того же Египта, то теперь говорят о "конгломерате племен"."Давид был кем-то вроде Чингисхана: создал государство без единого административного центра. Не было и четких границ — мы видим в Библии, что он постоянно воевал с соседними народами", — поясняет израильский археолог Эрец Бен-Йосеф.На кочевой характер того общества намекает Библия: известно, что у еврейского народа была переносная скиния — святилище Яхве, внутри которой хранился ковчег со скрижалями Завета. Оседлая жизнь началась лишь после захвата Иерусалима.Правда, столица древнего Израильского царства была довольно скромной — внушительных стен и башен там так и не нашли."Критически настроенные и консервативные археологи думают одинаково: есть большая стена — царство Давида было большим, нет — маленьким, — рассуждает Бен-Йосеф. — Все основывается на предубеждении, будто бы кочевники тогда были сродни современным бедуинам и не могли создать сложно устроенное государство и построить города".Археолог указывает на подтвержденный совсем недавно факт: в X-IX веках до нашей эры в долине Арава, на современной границе Израиля и Иордании, было множество медных шахт. Экспорт металла в соседний Египет, Хеттское царство и даже в Грецию был основой экономики царства Давида.Библейское государство, видимо, и вправду процветало. Год назад археологи раскопали кусок пурпурной ткани возрастом около трех тысяч лет — один из самых древних образцов в восточном средиземноморье.Примечательно и место находки: долина Тимна, неподалеку от Эйлата на юге современного Израиля. Это историческая область Идумея, известная в Библии как Эдомское царство. Именно после его завоевания Давид стал могущественным и богатым.Существенное доказательство"Библейские тексты, написанные в разное время, с разных точек рассматривают одно событие: создание объединенного Израильского царства. И если нет источников непосредственно X, IX, VIII веков, то это не значит, что ничего на самом деле не было, — сведения вполне могли передавать устно, что характерно для "народов пустыни", — поясняет в интервью Times of Israel археолог Ноам Мизрахи.Он не исключает, что ученые найдут новые артефакты той эпохи. Прежде всего письменные свидетельства о царе Давиде.Одно, пусть и косвенное доказательство его историчности уже есть. В научном сообществе закончился многолетний спор о подлинности стелы из Тель-Дана, найденной в 1990-х. Там упоминается "царь из дома Давида" и "царство Израиль". Надпись, как полагают ученые, сделали в середине IX века до нашей эры, через несколько десятилетий после смерти самого известного библейского правителя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160906/1019453910.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Arkheologi-obnaruzhili-v-Izraile-ogromnuyu-vinodelnyu-vozrastom-15-tysyachi-let-1033394547.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200906/Chto-udivilo-uchenykh-v-naydennom-gorode-rybakov-iz-Biblii-1030885020.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20180609/golovu-carya-obnaruzhili-v-izraile-1024178025.html

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