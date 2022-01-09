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Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи
12:50 09.01.2022 (обновлено: 12:55 09.01.2022)
© Foto / Альберт КарапетянЮные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
© Foto / Альберт Карапетян
Международный турнир по шахматам "OPENSOCHI-2022", организованный "Педагогическим шахматным союзом России", прошел в Сочи с 7 по 8 января.
СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире "Open Sochi-2022", рассказал тренер по шахматам гудаутской Детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.
Он уточнил, что соревнования состояли из двух дисциплин – "рапид" (быстрые шахматы) и "блиц" (молниеносные шахматы).
"Первое место в быстрых шахматах заняла воспитанница гудаутской ДЮСШ Александра Авидзба в возрастной категории до 11 лет среди девушек. Второе место в блице заняла моя дочь Николь Карапетян. Она выступала в возрастной категории до десяти лет. Также "серебро" в дисциплине "рапид" взял ученик 9 класса Очамчырской школы-интернат Айнар Хурхумал. Тренирует спортсмена его отец Отар Хурхумал", - рассказал Карапетян.
© Foto / Альберт КарапетянЮные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
© Foto / Альберт КарапетянЮные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
© Foto / Альберт КарапетянЮные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
1/3
© Foto / Альберт Карапетян
Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
2/3
© Foto / Альберт Карапетян
Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
3/3
© Foto / Альберт Карапетян
Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире в Сочи
Всего в турнире приняли участие более 80 шахматистов из разных городов и регионов России. Абхазию представляли 25 спортсменов из Сухума, Гудауты, Очамчыры, Гагры и Пицунды.
Карапетян с сожалением отметил, что его подопечные могли бы выступить еще лучше, но они не тренируются уже пятый месяц, так как гудаутская ДЮСШ не работает с сентября из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В знаниях спортсменов, их навыках образовался большой пробел, сказал Карапетян и выразил надежду, что спортивное учреждение Гудауты вновь откроет свои двери в скором времени.
8 октября 2020, 14:52