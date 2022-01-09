https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/yunye-shakhmatisty-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sochi-1037072867.html

Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи

Юные шахматисты из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сочи

Международный турнир по шахматам "OPENSOCHI-2022", организованный "Педагогическим шахматным союзом России", прошел в Сочи с 7 по 8 января. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

спорт

шахматы

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СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Юные шахматисты из Абхазии заняли три призовых места на турнире "Open Sochi-2022", рассказал тренер по шахматам гудаутской Детско-юношеской спортивной школы Альберт Карапетян.Он уточнил, что соревнования состояли из двух дисциплин – "рапид" (быстрые шахматы) и "блиц" (молниеносные шахматы).Всего в турнире приняли участие более 80 шахматистов из разных городов и регионов России. Абхазию представляли 25 спортсменов из Сухума, Гудауты, Очамчыры, Гагры и Пицунды.Карапетян с сожалением отметил, что его подопечные могли бы выступить еще лучше, но они не тренируются уже пятый месяц, так как гудаутская ДЮСШ не работает с сентября из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.В знаниях спортсменов, их навыках образовался большой пробел, сказал Карапетян и выразил надежду, что спортивное учреждение Гудауты вновь откроет свои двери в скором времени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201008/Abkhazskie-shakhmatisty-obygrali-komandu-iz-Tatarstana-v-onlayn-turnire--1031071680.html

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