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Часть Сухума останется без воды в среду 12 января
11:26 11.01.2022 (обновлено: 11:30 11.01.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
© Sputnik / Акоп Кущян
Подача питьевой воды будет прекращена с 00:00 до 22:00.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Водоснабжение части Сухума будет приостановлено с 00:00 до 22:00 в среду, 12 января, сообщает МУП "Водоканал".
Без подачи питьевой воды останутся жители Нового района, Старого поселка, улицы Эшба, улицы Адыгейская, районов Колоса, вокзала, ВИЭМ, район рынка и центр города.
Причина отключений – ремонтные работы на улицах Гумистинская и участке улица Василия Лакоба – улица Киараз.