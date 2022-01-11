Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-12-yanvarya-1037106865.html
Часть Сухума останется без воды в среду 12 января
Часть Сухума останется без воды в среду 12 января
Подача питьевой воды будет прекращена с 00:00 до 22:00. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T11:26+0300
2022-01-11T11:30+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214301_0:192:2600:1655_1920x0_80_0_0_ec3252a5457dfc67846b52958c6d44c1.jpg
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Водоснабжение части Сухума будет приостановлено с 00:00 до 22:00 в среду, 12 января, сообщает МУП "Водоканал". Причина отключений – ремонтные работы на улицах Гумистинская и участке улица Василия Лакоба – улица Киараз.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214301_166:0:2481:1736_1920x0_80_0_0_7a748443d87bbf5d72b21e7d7558e525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
водоснабжение, сухум

Часть Сухума останется без воды в среду 12 января

11:26 11.01.2022 (обновлено: 11:30 11.01.2022)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
Подписаться на
Подача питьевой воды будет прекращена с 00:00 до 22:00.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Водоснабжение части Сухума будет приостановлено с 00:00 до 22:00 в среду, 12 января, сообщает МУП "Водоканал".

Без подачи питьевой воды останутся жители Нового района, Старого поселка, улицы Эшба, улицы Адыгейская, районов Колоса, вокзала, ВИЭМ, район рынка и центр города.

Причина отключений – ремонтные работы на улицах Гумистинская и участке улица Василия Лакоба – улица Киараз.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:25Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
15:50Заседание об избрании меры пресечения еще одному участнику протестов в Сухуме перенесено
15:25Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января
15:02МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение
14:40Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
14:15Сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся: военный эксперт Леонков
13:55Источник заявил, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
13:25Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика
12:54Панарин: Тони Блэр готовил для Назарбаева ливийский сценарий
12:53Трапш о причинах митингов в Абхазии: нет единого лидера и не готовы к внешнему управлению
12:25Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
12:00"Революция "орков": почему силы безопасности Казахстана "проспали" и что дальше
11:26Часть Сухума останется без воды в среду 12 января
10:35Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
10:07Хагба об участии Абхазии в ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят
09:42Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
09:15Взлет цен, битва за космос и китайцы: что грозит экономике в 2022-м
08:45Мясников назвал возможную причину возникновения новых штаммов коронавируса
ВчераБолее 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераРябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО