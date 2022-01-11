https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-567-1037115155.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38565 человек. Выздоровели 31932 человека. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T23:20+0300
2022-01-11T23:20+0300
2022-01-11T23:31+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567, об этом сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутский ЦРБ скончались три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция, двое мужчин 84 и 65 лет, а также женщина 72 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина с COVID-19, 1951 года рождения. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 81 пациент, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
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абхазия, медицина, мировая пандемия коронавируса covid-19
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567
23:20 11.01.2022 (обновлено: 23:31 11.01.2022)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 38565 человек. Выздоровели 31932 человека.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567, об этом сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
В Гудаутский ЦРБ скончались три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция, двое мужчин 84 и 65 лет, а также женщина 72 лет. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина с COVID-19, 1951 года рождения.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 121 человека из 543 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 81 пациент, в тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 49 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 19, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.