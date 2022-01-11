https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/khagba-ob-uchastii-abkhazii-na-conifa-2022-problem-ne-budet-esli-tolko-ego-ne-otmenyat--1037088990.html

Хагба об участии Абхазии в ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят

Хагба об участии Абхазии в ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят

Президент Федерации футбола Таращ Хагба в эфире радио Sputnik рассказал о перспективах участия абхазской команды на ConIFA 2022 и о том, как будет... 11.01.2022, Sputnik Абхазия

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Хагба об участии Абхазии на ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят Хагба об участии Абхазии на ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) сообщает, что Кубок Европы по футболу (EFC) 2022 года пройдет с 3 по 12 июня 2022 года в Ницце. Турнир должен был состояться еще в июне прошлого года во Франции, однако он был отменен из-за ограничений, связанных с пандемией.По словам президента Федерации футбола Тараща Хагба, сборная Абхазии будет принимать участие в турнире, если только его не отменят из-за пандемии."Задача федерации футбола – делать все, чтобы наши ребята имели игровую практику, то есть поддерживать тренировочный тонус, чтоб около семи-восьми месяцев в году хотя бы играли в футбол и, конечно, при такой ситуации нашему главному тренеру легче будет подготовить нашу команду. Наша команда постоянно должна играть в футбол на международной арене. В связи с тем, что мы не участвуем несколько лет на этом турнире, это негативно повлияло на команду", – сказал Хагба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA. С недавних пор запущено еще одно направление – проведение чемпионата на Африканском континенте.В 2016 году чемпионат мира по футболу ConIFA проходил в Абхазии, и тогда национальная сборная Абхазии стала победителем.

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