Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/mirotvortsy-odkb-v-kazakhstane-pristupili-k-okhrane-vazhnykh-gosudarstvennykh-obektov-1037108529.html
Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
В Казахстане подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к охране важных государственных и социально-значимых объектов республики. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T12:25+0300
2022-01-11T12:48+0300
политика
видео
одкб
казахстан
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0b/1037108502_48:0:1035:555_1920x0_80_0_0_35cde30fe0f401f9acddba9dca94044c.jpg
Под защитой миротворцев – аэродромы, военные склады, городские ТЭЦ и другие учреждения. К задачам также подключены беспилотные летательные аппараты. Они ведут круглосуточный мониторинг объектов. 6 января ОДКБ приняла решение отправить миротворческую миссию в Казахстан. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев направил соответствующий запрос о помощи в организацию после того, как в стране начались беспорядки. В состав миротворческих сил вошли подразделения из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Ранее Токаев объявил, что основная миссия миротворцев успешно завершена, и вывод подразделений начнется в ближайшие дни.
казахстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/0b/1037108502_171:0:911:555_1920x0_80_0_0_7815b9f17acc79583135206818d1d248.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, видео, одкб, казахстан, мультимедиа, видео

Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов

12:25 11.01.2022 (обновлено: 12:48 11.01.2022)
© Видео / Sputnik
Подписаться на
В Казахстане подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к охране важных государственных и социально-значимых объектов республики.
Под защитой миротворцев – аэродромы, военные склады, городские ТЭЦ и другие учреждения. К задачам также подключены беспилотные летательные аппараты. Они ведут круглосуточный мониторинг объектов.
6 января ОДКБ приняла решение отправить миротворческую миссию в Казахстан. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев направил соответствующий запрос о помощи в организацию после того, как в стране начались беспорядки.
В состав миротворческих сил вошли подразделения из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Ранее Токаев объявил, что основная миссия миротворцев успешно завершена, и вывод подразделений начнется в ближайшие дни.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:25Эксперты спрогнозировали рост числа заболевших COVID-19 в России в январе
15:50Заседание об избрании меры пресечения еще одному участнику протестов в Сухуме перенесено
15:25Прогноз погоды в Абхазии на среду 12 января
15:02МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение
14:40Суд избрал меру пресечения для участника акции протеста в Сухуме
14:15Сценарии будущего, если Россия и НАТО не договорятся: военный эксперт Леонков
13:55Источник заявил, что на встрече в Женеве Россия "разжевала" США свои предложения
13:25Генпрокуратура Абхазии допросила обвиняемого по делу об убийстве Япончика
12:54Панарин: Тони Блэр готовил для Назарбаева ливийский сценарий
12:53Трапш о причинах митингов в Абхазии: нет единого лидера и не готовы к внешнему управлению
12:25Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
12:00"Революция "орков": почему силы безопасности Казахстана "проспали" и что дальше
11:26Часть Сухума останется без воды в среду 12 января
10:35Мировой рекорд по новым случаям COVID-19 в сутки установили в США
10:07Хагба об участии Абхазии в ConIFA 2022: проблем не будет, если только его не отменят
09:42Названы сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
09:15Взлет цен, битва за космос и китайцы: что грозит экономике в 2022-м
08:45Мясников назвал возможную причину возникновения новых штаммов коронавируса
ВчераБолее 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии
ВчераРябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО