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Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
В Казахстане подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к охране важных государственных и социально-значимых объектов республики. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T12:25+0300
2022-01-11T12:25+0300
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Под защитой миротворцев – аэродромы, военные склады, городские ТЭЦ и другие учреждения. К задачам также подключены беспилотные летательные аппараты. Они ведут круглосуточный мониторинг объектов. 6 января ОДКБ приняла решение отправить миротворческую миссию в Казахстан. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев направил соответствующий запрос о помощи в организацию после того, как в стране начались беспорядки. В состав миротворческих сил вошли подразделения из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Ранее Токаев объявил, что основная миссия миротворцев успешно завершена, и вывод подразделений начнется в ближайшие дни.
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политика, видео, одкб, казахстан, мультимедиа, видео
Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов
12:25 11.01.2022 (обновлено: 12:48 11.01.2022)
В Казахстане подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к охране важных государственных и социально-значимых объектов республики.
Под защитой миротворцев – аэродромы, военные склады, городские ТЭЦ и другие учреждения. К задачам также подключены беспилотные летательные аппараты. Они ведут круглосуточный мониторинг объектов.
6 января ОДКБ приняла решение отправить миротворческую миссию в Казахстан. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев направил соответствующий запрос о помощи в организацию после того, как в стране начались беспорядки.
В состав миротворческих сил вошли подразделения из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Ранее Токаев объявил, что основная миссия миротворцев успешно завершена, и вывод подразделений начнется в ближайшие дни.