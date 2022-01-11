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Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов

Миротворцы ОДКБ в Казахстане приступили к охране важных государственных объектов

В Казахстане подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к охране важных государственных и социально-значимых объектов республики. 11.01.2022, Sputnik Абхазия

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Под защитой миротворцев – аэродромы, военные склады, городские ТЭЦ и другие учреждения. К задачам также подключены беспилотные летательные аппараты. Они ведут круглосуточный мониторинг объектов. 6 января ОДКБ приняла решение отправить миротворческую миссию в Казахстан. Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев направил соответствующий запрос о помощи в организацию после того, как в стране начались беспорядки. В состав миротворческих сил вошли подразделения из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Ранее Токаев объявил, что основная миссия миротворцев успешно завершена, и вывод подразделений начнется в ближайшие дни.

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