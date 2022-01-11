https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/panarin-toni-bler-gotovil-dlya-nazarbaeva-liviyskiy-stsenariy-1037106452.html

Панарин: Тони Блэр готовил для Назарбаева ливийский сценарий

Панарин: Тони Блэр готовил для Назарбаева ливийский сценарий

Почему планы "Глубинного государства" не сработали в Казахстане – неожиданные выводы доктора политических наук, профессора Игоря Панарина. 11.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-11T12:54+0300

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Панарин Панарин

Чтобы понять, что такое "Глубинное государство", и как оно связано с последними событиями в Казахстане, нужно совершить небольшой исторический экскурс и начать с того, что в 1891 году было создано тайное общество "Круглый стол", целью которого было поставить весь мир под контроль Британии, сообщил на своем YouTube канале доктор политических наук Игорь Панарин.По мнению эксперта, общество сумело развязать Первую мировую войну, в результате которой были уничтожены четыре империи - Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Известно, что Банк Англии финансировал Гитлера, а британские спецслужбы сыграли ключевую роль в крушении Советского Союза."В Казахстане британцы хотели повторить ливийский сценарий весной 2022 года (бывший премьер Тони Блэр был когда-то советником у Каддафи, затем стал советником у Назарбаева), но Токаев оказался настоящим лидером, и, опираясь на Путина и Лукашенко, сделал все, чтобы не попасть под ярмо "Глубинного государства". Англичане, которые практически взяли под полный контроль весь нефтегазовый сектор Казахстана, все же просчитались", – отметил эксперт.

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