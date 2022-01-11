https://sputnik-abkhazia.ru/20220111/trapsh-o-prichinakh-mitingov-v-abkhazii-net-edinogo-lidera-i-ne-gotovy-k-vneshnemu-upravleniyu--1037108116.html
Трапш о причинах митингов в Абхазии: нет единого лидера и не готовы к внешнему управлению
Трапш о причинах митингов в Абхазии: нет единого лидера и не готовы к внешнему управлению
Политические итоги 2021 года в эфире радио Sputnik подвел политолог Николай Трапш. 11.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-11T12:53+0300
2022-01-11T12:53+0300
2022-01-11T15:42+0300
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Главным итогом прошедшего года Трапш считает то, что Абхазия осталась на том же месте, с которого год начинала. "У нас нет открытого вооруженного противостояния, и у нас стабилизируется, на мой взгляд, ситуация с коронавирусом. Апокалиптические прогнозы, которые звучали, не состоялись. Коронавирус и новое политическое противостояние однозначно затмили остальное, что происходило в стране. Поскольку итоги сносные, то можно сказать, что к концу года мы подошли в шатком равновесии, но есть шанс куда-то вырваться", – отметил политолог. Трапш также поделился своим мнением о том, почему в Абхазии из года в год спорные политические вопросы решаются на митингах. "Наша проблема в том, что, с одной стороны, у нас сейчас однозначно нет лидера, которого бы поддерживала вся нация, как это было в случае с Ардзинба. С другой стороны, мы не готовы быть под внешним управлением, как это происходит с Южной Осетией. В этой ситуации ключевую роль играет то, какова наша политическая элита. Мы пропустили момент, когда ее нужно было последовательно, качественно обновлять, и делать это, как и соответствует нашим традициям, постепенно. Постепенно вводить тех, кто способен какие-то решения принимать. В итоге мы видим молодые лица, которые попадают во власть, и начинаем на каждого смотреть, как на мессию, которая нас вот-вот куда-то выведет. Для того, чтобы нас куда-то вывести, нужно созреть, нужно побыть в системе, нужно приобрести необходимый опыт. Это процесс последовательный. Мы же имеем сейчас людей, которые, перенимая опыт предшествующих поколений, к сожалению, перенимают не всегда лучшее и приносят не всегда то, что будет идти на благо Абхазии. То есть нам как с конституционным процессом нужна постепенность и целенаправленность, так и с обновлением элиты. В противном случае каждый пришедший во власть будет рассматривать это как выигрыш в лотерею и пользованием ситуацией", – сказал Николай Трапш. О перспективах признания независимости Абхазии Грузией и Турцией, о двусторонних российско-абхазских отношениях и о прогнозах на 2022 год слушайте в аудиофайле.
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Трапш о причинах митингов в Абхазии: нет единого лидера и не готовы к внешнему управлению
12:53 11.01.2022 (обновлено: 15:42 11.01.2022)
Политические итоги 2021 года в эфире радио Sputnik подвел политолог Николай Трапш.
Главным итогом прошедшего года Трапш считает то, что Абхазия осталась на том же месте, с которого год начинала.
"У нас нет открытого вооруженного противостояния, и у нас стабилизируется, на мой взгляд, ситуация с коронавирусом. Апокалиптические прогнозы, которые звучали, не состоялись. Коронавирус и новое политическое противостояние однозначно затмили остальное, что происходило в стране. Поскольку итоги сносные, то можно сказать, что к концу года мы подошли в шатком равновесии, но есть шанс куда-то вырваться", – отметил политолог.
Трапш также поделился своим мнением о том, почему в Абхазии из года в год спорные политические вопросы решаются на митингах.
"Наша проблема в том, что, с одной стороны, у нас сейчас однозначно нет лидера, которого бы поддерживала вся нация, как это было в случае с Ардзинба. С другой стороны, мы не готовы быть под внешним управлением, как это происходит с Южной Осетией. В этой ситуации ключевую роль играет то, какова наша политическая элита. Мы пропустили момент, когда ее нужно было последовательно, качественно обновлять, и делать это, как и соответствует нашим традициям, постепенно. Постепенно вводить тех, кто способен какие-то решения принимать. В итоге мы видим молодые лица, которые попадают во власть, и начинаем на каждого смотреть, как на мессию, которая нас вот-вот куда-то выведет. Для того, чтобы нас куда-то вывести, нужно созреть, нужно побыть в системе, нужно приобрести необходимый опыт. Это процесс последовательный. Мы же имеем сейчас людей, которые, перенимая опыт предшествующих поколений, к сожалению, перенимают не всегда лучшее и приносят не всегда то, что будет идти на благо Абхазии. То есть нам как с конституционным процессом нужна постепенность и целенаправленность, так и с обновлением элиты. В противном случае каждый пришедший во власть будет рассматривать это как выигрыш в лотерею и пользованием ситуацией", – сказал Николай Трапш.
О перспективах признания независимости Абхазии Грузией и Турцией, о двусторонних российско-абхазских отношениях и о прогнозах на 2022 год слушайте в аудиофайле.