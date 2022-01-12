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Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
Начальник информационного управления Минтуризма Абхазии Саид Аршба в эфире радио Sputnik рассказал о турпотоке в республику в новогодние дни, а также дал... 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T17:57+0300
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Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
Ожидания оправдались, показатели за 10 дней 2022 года неплохие, сказал Аршба в беседе на радио."Нас радует, что и восточное направление стало активно развиваться. Положительные данные от термального источника в Кындыге. Основная часть туристов, как и прогнозировалось, была сконцентрирована в центральной части Абхазии – Сухум, Новый Афон и Гагра", – сказал Аршба.По прогнозам Минтуризма в Абхазии ожидается хороший поток туристов и в летний период."Туристический сезон 2022 года уже начался, подготовка к летнему периоду идет нормально. Думаем, что в этом году Абхазия будет востребована со стороны российских туристов. От прошлого года очень много положительных отзывов и впечатлений, и это несомненно сыграет нам на руку и рассчитываем на увеличение турпотока", – отметил Аршба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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туристы, туризм, подкасты, аудио

Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались

17:57 12.01.2022 (обновлено: 18:02 12.01.2022)
Радио
Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
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Начальник информационного управления Минтуризма Абхазии Саид Аршба в эфире радио Sputnik рассказал о турпотоке в республику в новогодние дни, а также дал прогноз на летний турсезон.
Ожидания оправдались, показатели за 10 дней 2022 года неплохие, сказал Аршба в беседе на радио.
"Нас радует, что и восточное направление стало активно развиваться. Положительные данные от термального источника в Кындыге. Основная часть туристов, как и прогнозировалось, была сконцентрирована в центральной части Абхазии – Сухум, Новый Афон и Гагра", – сказал Аршба.
По прогнозам Минтуризма в Абхазии ожидается хороший поток туристов и в летний период.
"Туристический сезон 2022 года уже начался, подготовка к летнему периоду идет нормально. Думаем, что в этом году Абхазия будет востребована со стороны российских туристов. От прошлого года очень много положительных отзывов и впечатлений, и это несомненно сыграет нам на руку и рассчитываем на увеличение турпотока", – отметил Аршба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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