https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/arshba-o-potoke-turistov-v-abkhazii-v-novogodnie-dni-vse-ozhidaniya-opravdalis--1037120560.html

Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались

Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались

Начальник информационного управления Минтуризма Абхазии Саид Аршба в эфире радио Sputnik рассказал о турпотоке в республику в новогодние дни, а также дал... 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T17:57+0300

2022-01-12T17:57+0300

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Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались

Ожидания оправдались, показатели за 10 дней 2022 года неплохие, сказал Аршба в беседе на радио."Нас радует, что и восточное направление стало активно развиваться. Положительные данные от термального источника в Кындыге. Основная часть туристов, как и прогнозировалось, была сконцентрирована в центральной части Абхазии – Сухум, Новый Афон и Гагра", – сказал Аршба.По прогнозам Минтуризма в Абхазии ожидается хороший поток туристов и в летний период."Туристический сезон 2022 года уже начался, подготовка к летнему периоду идет нормально. Думаем, что в этом году Абхазия будет востребована со стороны российских туристов. От прошлого года очень много положительных отзывов и впечатлений, и это несомненно сыграет нам на руку и рассчитываем на увеличение турпотока", – отметил Аршба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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