https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/chernomorenergo-opublikovalo-grafik-veernykh-otklyucheniy-sveta-v-sukhume-1037124671.html

"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений света в Сухуме

"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений света в Сухуме

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. На подстанции "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками, сообщает "Черноморэнерго". 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T19:49+0300

2022-01-12T19:49+0300

2022-01-12T20:02+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. На подстанции "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками, сообщает "Черноморэнерго". График отключений был введен на этой подстанции 5 января, но затем несколько дней отключения не производились, так как в этот период в Абхазии потеплело и нагрузки уменьшились. С 12 января нагрузки снова стали увеличиваться, что привело к необходимости вернуться к "вееру".Отключения света будут производиться по часу согласно следующему графику:С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии по республике был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии