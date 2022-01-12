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"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений света в Сухуме
"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений света в Сухуме
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. На подстанции "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками, сообщает "Черноморэнерго". 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T19:49+0300
2022-01-12T20:02+0300
в абхазии
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. На подстанции "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками, сообщает "Черноморэнерго". График отключений был введен на этой подстанции 5 января, но затем несколько дней отключения не производились, так как в этот период в Абхазии потеплело и нагрузки уменьшились. С 12 января нагрузки снова стали увеличиваться, что привело к необходимости вернуться к "вееру".Отключения света будут производиться по часу согласно следующему графику:С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии по республике был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

"Черноморэнерго" опубликовало график веерных отключений света в Сухуме

19:49 12.01.2022 (обновлено: 20:02 12.01.2022)
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. На подстанции "Сухум-1" вводятся ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками, сообщает "Черноморэнерго".
График отключений был введен на этой подстанции 5 января, но затем несколько дней отключения не производились, так как в этот период в Абхазии потеплело и нагрузки уменьшились. С 12 января нагрузки снова стали увеличиваться, что привело к необходимости вернуться к "вееру".
Отключения света будут производиться по часу согласно следующему графику:
С 17:00 до 18:00 - район СОИ;
С 18:00 до 19:00 - ул. Имама Шамиля, ул. Вардания, ул. Амичба, район вокзала;
С 19:00 до 20:00 район Сухумприбора, ул. Чачба, район Депо, ул. Почтовая;
С 20:00 до 21:00 - ул. Семерджиева, ул. Мери Авидзба, центр города (18-й фидер);
С 21:00 до 22:00 - ул. Назадзе, Старый поселок, район Лечкоп, район Кинопроката;
С 22:00 до 23:00 - центр города (28-й фидер), ЖД - тяга;
С 23:00 до 00:00 - Яштуха, район интерната, ул. Титова, район Пивзавода.
С 21 декабря большая часть Абхазии получает электроэнергию из России. График веерных отключений электроэнергии по республике был отменен с этого дня за исключением ограничений, которые вводятся в случае возрастания нагрузок на электросети.
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