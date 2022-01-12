Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/dorogu-v-sele-markula-vosstanovyat-po-investprogramme-v-2022-godu-1037123316.html
Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
Премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу капремонта автодороги в селе Меркула. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T17:27+0300
2022-01-12T17:43+0300
в абхазии
новости
очамчырский район
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031779022_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f703975c2bcf955f9126fdec61b5b50d.jpg
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Участок дороги в селе Меркула Очамчырского района отремонтируют в 2022 году по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается на сайте Кабмина Абхазии. Премьер-министр Александр Анкваб провел в среду рабочую встречу по вопросу капитального ремонта сельской дороги с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба, главы села Меркула Анри Хурхумал, а также жителей села Джумбера Зухба и Руслана Гергия. Отмечается, что по Инвестпрограмме запланирован капитальный ремонт автодорожного полотна в селе на сумму 16 миллионов рублей. В конце первого квартала 2022 года в Меркуле будет завершен капремонт дороги протяженностью 3,6 километра (15 500 квадратных метров). Этот участок выбрали как наиболее важный и требующий восстановления.
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/05/1031779022_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_990b58d26b3fdb8283438c3ea732b12d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, очамчырский район, дороги

Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году

17:27 12.01.2022 (обновлено: 17:43 12.01.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка дорожного полотна
Укладка дорожного полотна - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу капремонта автодороги в селе Меркула.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Участок дороги в селе Меркула Очамчырского района отремонтируют в 2022 году по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается на сайте Кабмина Абхазии.
© Foto / Кабинет Министров РАПремьер-министр Александр Анкваб провёл рабочую встречу
Премьер-министр Александр Анкваб провёл рабочую встречу - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2022
© Foto / Кабинет Министров РА
Премьер-министр Александр Анкваб провел в среду рабочую встречу по вопросу капитального ремонта сельской дороги с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба, главы села Меркула Анри Хурхумал, а также жителей села Джумбера Зухба и Руслана Гергия.

Отмечается, что по Инвестпрограмме запланирован капитальный ремонт автодорожного полотна в селе на сумму 16 миллионов рублей.
В конце первого квартала 2022 года в Меркуле будет завершен капремонт дороги протяженностью 3,6 километра (15 500 квадратных метров). Этот участок выбрали как наиболее важный и требующий восстановления.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:16Ахра Бжания: надо находить пути к общенациональному компромиссу
17:57Аршба о потоке туристов в Абхазии в новогодние дни: все ожидания оправдались
17:27Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
17:05Гинцбург: нет необходимости в модификации "Спутника V" под "омикрон"
16:25Прогноз погоды в Абхазии на четверг 13 января
15:39Токаев оценил результаты работы миссии ОДКБ в Казахстане
15:15В Общественной палате Абхазии обсудили пути выхода из политического кризиса
14:35Филаткина об отдыхе в Абхазии: не ожидали, что настолько зеленая зимой
13:55Путин предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции
13:23Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана
12:24Краснодарские пограничники задержали семерых разыскиваемых в первые дни января
11:48Коллективная опасность: соседи России — под ударом Запада
11:15В Алма-Ате за участие в беспорядках задержали еще более 1,5 тысячи человек
11:15Шат-ипа об экономике Абхазии 2021 года: скрипит, как арба, но были позитивные моменты
10:15В мире выявили рекордное число случаев коронавируса за неделю
09:45Путин: прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан
09:15Педофилов превращают в угнетаемое секс-меньшинство
08:45ВОЗ рекомендовала обновить вакцины от COVID-19 для борьбы с "омикроном"
ВчераЧисло смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 567
ВчераРоспотребнадзор допустил рост заболеваемости COVID-19 до шестизначных чисел в сутки