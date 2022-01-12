https://sputnik-abkhazia.ru/20220112/dorogu-v-sele-markula-vosstanovyat-po-investprogramme-v-2022-godu-1037123316.html

Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году

Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году

Премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу капремонта автодороги в селе Меркула. 12.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-12T17:27+0300

2022-01-12T17:27+0300

2022-01-12T17:43+0300

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Участок дороги в селе Меркула Очамчырского района отремонтируют в 2022 году по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается на сайте Кабмина Абхазии. Премьер-министр Александр Анкваб провел в среду рабочую встречу по вопросу капитального ремонта сельской дороги с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба, главы села Меркула Анри Хурхумал, а также жителей села Джумбера Зухба и Руслана Гергия. Отмечается, что по Инвестпрограмме запланирован капитальный ремонт автодорожного полотна в селе на сумму 16 миллионов рублей. В конце первого квартала 2022 года в Меркуле будет завершен капремонт дороги протяженностью 3,6 километра (15 500 квадратных метров). Этот участок выбрали как наиболее важный и требующий восстановления.

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