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Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
Премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу капремонта автодороги в селе Меркула. 12.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-12T17:27+0300
2022-01-12T17:27+0300
2022-01-12T17:43+0300
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik. Участок дороги в селе Меркула Очамчырского района отремонтируют в 2022 году по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается на сайте Кабмина Абхазии. Премьер-министр Александр Анкваб провел в среду рабочую встречу по вопросу капитального ремонта сельской дороги с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба, главы села Меркула Анри Хурхумал, а также жителей села Джумбера Зухба и Руслана Гергия. Отмечается, что по Инвестпрограмме запланирован капитальный ремонт автодорожного полотна в селе на сумму 16 миллионов рублей. В конце первого квартала 2022 года в Меркуле будет завершен капремонт дороги протяженностью 3,6 километра (15 500 квадратных метров). Этот участок выбрали как наиболее важный и требующий восстановления.
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новости, очамчырский район, дороги
Дорогу в селе Меркула восстановят по Инвестпрограмме в 2022 году
17:27 12.01.2022 (обновлено: 17:43 12.01.2022)
Премьер-министр Абхазии провел совещание по вопросу капремонта автодороги в селе Меркула.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik.
Участок дороги в селе Меркула Очамчырского района отремонтируют в 2022 году по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии, сообщается
на сайте Кабмина Абхазии.
Премьер-министр Александр Анкваб провел в среду рабочую встречу по вопросу капитального ремонта сельской дороги с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба, главы села Меркула Анри Хурхумал, а также жителей села Джумбера Зухба и Руслана Гергия.
Отмечается, что по Инвестпрограмме запланирован капитальный ремонт автодорожного полотна в селе на сумму 16 миллионов рублей.
В конце первого квартала 2022 года в Меркуле будет завершен капремонт дороги протяженностью 3,6 километра (15 500 квадратных метров). Этот участок выбрали как наиболее важный и требующий восстановления.